Los matrimonios civiles siguen al alza: la Comunidad celebró más de 20.000 en 2025 y disminuyeron las separaciones

Archivo - Una pareja se coloca las alianzas en la celebración de su boda, oficiada por el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, y convirtiéndose en una de las primeras ceremonias civiles tras la declaración del estado de alarm - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los matrimonios civiles siguen al alza en la Comunidad de Madrid donde se celebraron más de 20.000 en 2025, un año también en el que disminuyeron las separaciones, nulidades y divorcios con 10.777, lo que supone un 15,2% menos que el año anterior.

En concreto, la región celebró el año pasado 20.476 matrimonios civiles. De ellos, 6.313 se celebraron en los registros civiles y el resto en ayuntamientos, notarios o juzgados de paz --ahora oficinas de justicia en el municipio-- hasta abril, según los datos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local, a los que ha accedido Europa Press. La mayoría de los celebrados en registros civiles fueron en el partido judicial de Madrid, con más de 9.000.

A nivel municipal, las 21 juntas municipales de distrito en la capital oficiaron un total de 3.416 bodas. Los meses en los que se celebraron más eventos nupciales fueron septiembre (347), mayo (343) y junio (335); y, los que menos, enero (202) y febrero (235).

Por su lado, el Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid muestra que Baleares y Canarias fueron las comunidades con una mayor tasa de nulidades, separaciones y divorcios, con 20,9 y 20,6 respectivamente, seguidas de la Comunidad Valenciana (19,9). La Comunidad de Madrid registra una tasa de 15,4 demandas por 10.000 habitantes.

Por su parte, los partidos judiciales con mayor tasa de nulidades, separaciones y divorcios fueron Navalcarnero (22,9), Torrelaguna (22,7), Parla (21,6) y Valdemoro (21,2).

Uno de los cambios que afectó en los matrimonios civiles con la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia de la Justicia fue que los jueces de paz ya no podían celebrar estos casamientos, algo que desde el PSOE han indicado que quiere devolver.

TRÁMITE ONLINE PARA CONTRAER MATRIMONIO

Además, recientemente la Comunidad de Madrid ha incorporado la aplicación Cuenta Digital un nuevo servicio que permitirá a los madrileños tramitar, desde cualquier dispositivo móvil, la solicitud de validación de la documentación previa para contraer matrimonio civil en la Oficina General del Registro Civil de Madrid.

Inicialmente, estará disponible para los ciudadanos empadronados en la capital y, posteriormente, se ampliará al resto de municipios de la región.

Además, se ha añadido la posibilidad de la multifirma para que ambos miembros de la pareja tengan la opción de dar su consentimiento electrónico a la veracidad de la información aportada, sin necesidad de tener que recurrir a autorizaciones o anexos de representación.

De este modo, cuando el ciudadano que inicia la solicitud haya completado su firma electrónica, el sistema le pedirá que autorice el envío de una petición de rúbrica a su pareja, que podrá hacerlo desde su Cuenta Digital.