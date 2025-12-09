Matute, sobre citas para pruebas de madrugada: "Es una autonomía de gestión para ser eficiente y dar el mejor servicio"

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un desayuno socio-sanitario, organizado por Europa Press, en el Hotel InterContinental, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha defendido este martes la "autonomía de gestión" para la organización de los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y ha alegado que cuestiones como dar citas de madrugada en especialistas "no es nada nuevo".

"Es una autonomía de gestión para ser eficiente y para dar el mejor servicio a los pacientes", ha subrayado la máxima responsable de la Sanidad madrileña durante un desayuno socio-sanitario organizado por Europa Press al ser preguntada por las críticas por citas médicas en horario de madrugada en varios centros hospitalarios.

La consejera ha recordado además que "no es nada nuevo" y es algo que ya pasaba, antes del sistema de elección libre, tanto en centros públicos como en privados en función de los recursos y de la voluntariedad de la gente. Frente a las críticas de asociaciones y sindicatos, Matute ha subrayado que este tipo de medidas se adoptan a veces para "mejorar esas listas de espera".

"No sé por qué se llevan las manos a la cabeza cuando es algo absolutamente que eficienta la gestión, que es voluntario y lo que hace es que podamos atender a más población siempre con una garantía y una excelencia", ha zanjado.