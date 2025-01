Matute critica que Gobierno deje en un "limbo" de tres meses a los mutualistas de Muface por su "fracaso" y "fractura"

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha censurado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez tenga en "un limbo" a 1,5 millones de mutualistas durante tres meses con una situación de Muface que es "un claro ejemplo del fracaso y de la fractura" del Ejecutivo central.

De momento, sigue sin renovarse el convenio de Muface para prestar atención sanitaria a los funcionarios para los tres próximos años. Adeslas y DKV, dos de las aseguradoras que prestaban sus servicios a los funcionarios, han afirmado que no se presentarán a la licitación porque estarían en pérdidas, mientras que Asisa sigue estudiando los pliegos del contrato.

La situación ha provocado que CSIF hay anunciado una huelga de funcionarios durante la primera quincena de febrero si finalmente queda desierta la licitación de Muface, que tiene de fecha tope para presentar ofertas el 27 de enero.

"No puede ser que se tenga un sistema de 1,5 millones de mutualistas en un limbo de no saber qué va a pasar con ellos durante tres meses. Es la tercera licitación que van a hacer porque no lo han pensado desde el principio", ha lamentado la máxima responsable de la Sanidad madrileña en declaraciones a los medios en el Hospital Gregorio Marañón.

En este sentido, ha censurado la "fractura" en el Ejecutivo, con un Ministerio de Transformación Digital y Función Pública dirigido por Óscar López (PSOE) que no se coordina con el Ministerio de Sanidad de Mónica García (Más Madrid), a la que ha acusado, además de "sectarismo ideológico irracional".

"Por un lado hay que darles una atención sanitaria excelente pero por otro lado hay que pagarla, con lo cual si ellos dos están involucrados que hablen y se pongan de acuerdo de una vez", ha pedido Matute, que ha instado al Ejecutivo central a abandonar "esa postura de gobernar desde la oposición" y trabajen para "mejorar la vida de las personas".

"Tres meses estériles, tres meses de fracaso, tres meses en los que han demostrado que son un gobierno que no gobierna, sino que resiste y que no son capaces de hablar unos y otros", ha zanjado.