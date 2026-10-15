Matute cuestiona al PSOE por qué el Gobierno "subvenciona a Marruecos y no a la sanidad española"

Archivo - La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, durante un pleno de la Asamblea de Madrid, a 11 de junio de 2026, en Madrid (España). La Asamblea de Madrid aprueba la reforma del Reglamento de la Cámara para introducir la huell - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cuestionado al Partido Socialista por qué el Gobierno central "subvenciona" los servicios sanitarios de Marruecos, "un país invasor", y no a los españoles, incluidos los hospitales de Ceuta "que piden ayuda" tras la llegada masiva de marroquíes a finales de julio.

"Le han dado 400.000 euros a Marruecos para reforzar las zonas rurales del norte de Marruecos semanas después de la invasión de marroquíes que hacen que el hospital esté tensionado y que los profesionales españoles, nuestros compañeros ceutíes, que piden ayuda", ha reprochado Matute en el Pleno de la Asamblea.

La consejera de Sanidad madrileña ha preguntado "qué le debe" el Gobierno "corrupto y mafioso" de Pedro Sánchez a Marruecos. "¿Por qué subvencionan a Marruecos y no a la sanidad pública española?", se ha cuestionado Matute, animando a la diputada socialista Cristina González Álvarez a dar explicaciones.

Por su parte, la diputada socialista había preguntado a Matute por los medios humanos y materiales destinados al nuevo centro de salud para el PAU-4 de Móstoles. "Y de pediatras, ¿qué tal?", ha cuestionado González, a lo que Matute ha insistido con la siutación en la ciudad autónoma y ha asegurado que "mejor que en Ceuta, y aumentando las plazas MIR".

Más allá de esto, Matute ha argumentado que el Gobierno madrileño ha inaugurado ya diez centros de salud y 24 más están en construcción; y en concreto en este de Móstoles ha invertido cinco millones, tiene 2.100 metros cuadrados, once consultas, ocho de enfermerías y cuenta con servicio de matrona, fisioterapia y trabajadora social.

"Le damos una atención a toda la población, incluida la población infantil, con unos pediatras concentrados en los centros de salud, junto con los hospitales, que le dan atención excelente", ha remachado Matute, que finalmente ha destacado que la Comunidad de Madrid invierte cada año un 26% en atención primaria, un punto por encima de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).