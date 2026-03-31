Matute recalca que las matronas serán categoría deficitaria y subraya el incremento en un centenar desde 2010

Archivo - Una matrona - BANC IMATGES INFERMERES. AUTORES: AR - Archivo

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha subrayado este martes las medidas que el Gobierno regional ha adoptado para favorecer a las matronas que desempeñan su labor en la sanidad madrileña, entre las que ha subrayado que será categoría deficitaria y un incremento en más de un centenar de estas profesionales desde 2010.

Así lo ha apuntado en declaraciones a los medios en el Hospital Enfermera Isabel Zendal después de que Satse Madrid alertara este lunes de la falta de matronas en Atención Primaria y denunciara el "abandono" y las condiciones laborales a las que se enfrentan las pocas 300 que desarrollan esta labor en este primer nivel asistencial.

La máxima responsable de la Sanidad madrileña ha subrayado que las matronas son "un elemento fundamental" en el sistema sanitario y desde la Comunidad de Madrid se trabaja para mejorar su situación. Según ha explicado, desde el año 2010 se ha incrementado el número de matronas en 100, 18 de ellas en el último año.

Además, ha recordado, se ha creado la figura de la coordinadora de matronas en las siete direcciones asistenciales donde se ha reclamado y será categoría deficitaria, además "de las mejores retributivas que hay".

"Entiendo que Satse ha destapado una noticia ya antigua, porque esto viene de hace mucho, pero en la Comunidad de Madrid no dejamos de trabajar con las matronas, con el Colegio de Enfermería, y desde luego para nosotros es un elemento fundamental que va a tener cada vez más valor", ha destacado.

Así, ha resaltado "la gran labor asistencial que hacen", no solo en la prevención con los programas de cribado, sino ayudando durante el embarazo, en la lactancia, en el posparto, también en la tarde joven, abierta para esos momentos que necesitan esas preguntas con el tema afectivo sexual y de prevención de enfermedades de transmisión sexual.