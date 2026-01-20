Matute relaciona la huelga en La Paz con el Estatuto Marco de la "sectaria" Mónica García e insiste en falta de personal

Archivo - La consejera de sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ofrece declaraciones tras la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el Ministerio de Sanidad, a 12 de diciembre de 2025, en Madrid (España) - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha relacionado la huelga prevista en el Hospital de La Paz este miércoles con la ministra de Sanidad, Mónica García, a la que ha calificado de "sectaria" por su proyecto de Estatuto Marco, y ha insistido en la falta de profesionales.

Así lo ha expresado la consejera este martes después de la visita de las obras de ampliación del Hospital Universitario Infanta Leonor, tras la huelga de 24 horas de los trabajadores del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario La Paz, convocada por el sindicato minoritario TERE (Trabajadores en Red) para este miércoles.

"Mi ocupación, que tendría que ser también la de algunos sindicatos, es el Estatuto Marco, el problema real que nuestra ministra sectaria no se encarga de solucionar", ha espetado.

Sin embargo, ha defendido la libertad de expresión y ha subrayado que han sido "69 plazas de urgencias y emergencias" las que se han dejado de aportar a las comunidades autónomas. También, ha destacado el "desastre" de esta convocatoria de examen de MIR, EIR y PIR. "Peor no se ha podido hacer", considera.

Del mismo modo, Matute ha recordado la falta de recursos humanos y la necesidad de que el Ministerio convalide a los profesionales extracomunitarios, los cuales serían un "gran tesoro" para el sistema nacional de salud.

Por otro lado, la consejera ha señalado la inversión que ha realizado el Gobierno regional en Sanidad en los Presupuestos de 2026 con el fin de aumentar la cuantía de las horas de guardia y consolidar la plantilla de invierno, en vez de contratar a los profesionales solo en época de gripe.

"Nosotros ponemos todo lo que tenemos a nuestra disposición para solucionar los problemas porque proveemos plazas pero no encontramos gente para contratar, no porque estén huyendo, sino porque no hay. Nuestra responsabilidad es formar profesionales, ponemos a disposición del Ministerio esas formaciones y no nos las cogen", ha concluido.

SERVICIOS MÍNIMOS

De cara a esta huelga, se establecen unos servicios mínimos que se corresponden con "el personal que presta servicios en sábados, domingos o festivos y el personal con guardia programada el día de la huelga, incluido el personal residente en formación, para atender todas las actividades sanitarias urgentes, a fin de garantizar la plena asistencia sanitaria a pacientes".

Así consta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) con el fin de conseguir "una proporcionalidad y equilibrio" entre la protección del interés de la Comunidad y la del derecho de los trabajadores a ejercitar el derecho constitucional de huelga.

Además, se han establecido servicios mínimos para el personal en formación por el sistema de residencia que desarrollen su actividad laboral en el Servicio de Urgencias General y Traumatología del Hospital Universitario La Paz-Cantoblanco-Carlos III, al considerarles como personal laboral temporal del servicio de salud. El Hospital Universitario deberá designar, de forma expresa y nominal, al personal afectado por la presente huelga que deba realizar servicios mínimos.

Trabajadores del Servicio de Urgencias de La Paz han llamado a secundar una huelga de 24 horas para reclamar "cero pacientes en los pasillos", una medida que fue acordada en una asamblea telemática de trabajadores por 157 votos a favor y 3 en contra aunque todavía no se ha registrado una convocatoria oficial de la misma.