Los mayores contarán con un carné con actividades y descuentos y se impulsará un gran centro juvenil en el centro

Archivo - Actividades por el Día Internacional de las Personas Mayores, en el Hospital Ramón y Cajal, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha informado de la puesta en marcha, durante el primer semestre de 2027, del nuevo Carné Senior para mayores de 55 años con descuentos y actividades, además del impulso de MAGMA 28, un gran centro juvenil ubicado en el centro de la capital.

Lo ha indicado en el Debate del Estado de la Región, celebrado en la Asamblea de Madrid, donde ha explicado que el carné estará disponible en formato físico y digital y facilitará el acceso a recursos, actividades, descuentos y otras ventajas relacionadas con el ocio, la cultura, el aprendizaje y la promoción de hábitos saludables.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Envejecimiento Activo y Prevención de la Dependencia que activó el Gobierno regional el pasado año. Dotado con una inversión anual de 400 millones de euros, contempla más de 100 actuaciones destinadas a favorecer la vida activa de las personas mayores y reforzar su papel en la sociedad, en coordinación con otras administraciones públicas y entidades sociales.

El nuevo documento permitirá consultar de forma sencilla el mapa de recursos públicos y conocer la oferta de servicios y propuestas disponibles, también en el ámbito privado, e incorporará distintos beneficios para sus titulares.

Así, el Carné Senior incluirá descuentos en actividades y eventos y, en el sector educativo, facilitará el acceso a formación digital y universitaria, así como a talleres tecnológicos. En materia de hábitos saludables, ofrecerá programas de ejercicio físico adaptado y actividades dirigidas a prevenir caídas y fomentar el bienestar emocional.

El Carné Senior funcionará a través de una plataforma digital conectada con la Historia Social Única y con otras soluciones que se incorporen a la cartera de Servicios para la Autonomía y Atención a la Dependencia, como la teleasistencia avanzada.

NUEVO ESPACIO JUVENIL

Para los jóvenes, se lanzará MAGMA 28, el primer gran centro de referencia juvenil para madrileños de entre 14 y 30 años, que contará con cerca de 1.000 metros cuadrados dedicados al estudio, la creatividad, la formación y la generación de oportunidades.

El nuevo espacio estará ubicado en un edificio de la calle Santa Cruz de Marcenado, en el distrito Centro de la capital, en un entorno de marcado carácter académico y cultural y próximo a universidades y otros equipamientos de este ámbito.

El Gobierno regional destinará 3,1 millones de euros a su reforma integral, cuyos trabajos comenzarán en 2027. MAGMA 28 dispondrá de zonas de estudio y trabajo, aulas, salas polivalentes, cabinas de radio y pódcast, recursos para la creación audiovisual y una azotea destinada a propuestas comunitarias y culturales.

Asimismo, albergará la Escuela Pública de Animación de la Comunidad de Madrid y ofrecerá acompañamiento profesional para el desarrollo de proyectos juveniles. Por otra parte, Díaz Ayuso ha destacado el refuerzo de la oferta de ocio y formación dirigida a los jóvenes durante el próximo año, que llegará a 90.000 personas, un 12,5% más que este año, con una inversión de 2 millones de euros.

Este incremento permitirá ampliar actuaciones ya consolidadas como los talleres de prevención del consumo de cannabis dirigidos a alumnos de Educación Secundaria y FP; las sesiones Del Aula al Tablao; los campamentos de verano y de voluntariado; el encuentro De pueblo en pueblo, o la Escuela de Animación, que ofrecen alternativas para aprender, convivir y fomentar hábitos saludables.

TERAPIAS CON CABALLOS

Por otro lado, la Comunidad de Madrid pondrá en marcha el próximo 22 de septiembre un nuevo programa de terapia asistida con caballos para favorecer la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia.

La iniciativa ofrecerá un recurso terapéutico innovador que complementará la atención psicológica y social que ya reciben. Este proyecto piloto contará con 36 plazas y ocho sesiones programadas para cada participante, y también podrán beneficiarse sus hijos menores y las personas dependientes que tengan a su cargo.

El objetivo es favorecer el bienestar emocional, psicosocial y funcional de estas mujeres mediante actividades terapéuticas y socioeducativas en interacción con caballos, que contribuirán a fortalecer sus capacidades personales y reconstruir sus relaciones familiares y sociales.

Entre sus principales beneficios destacan el refuerzo de la autoestima y la confianza personal, la reducción de los niveles de ansiedad y estrés derivados de las situaciones de violencia sufridas, el aprendizaje de estrategias para mejorar la gestión de las emociones y el desarrollo de habilidades sociales que faciliten la comunicación y la interacción con otras personas.

500.000 EUROS PARA ASISTENCIA PSICOLÓGICA

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico invertirá 500.000 euros en mejorar la asistencia a las víctimas mediante un convenio de colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Las actuaciones se llevarán a cabo en distintos Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género, con el fin de ampliar la capacidad de respuesta y ofrecer una cobertura más completa a las mujeres que acuden a estos recursos.

El acuerdo incluirá también un programa específico de apoyo y acompañamiento psicológico para los profesionales que trabajan en estos centros. Esta prestación permitirá facilitarles estrategias para afrontar el impacto que supone el contacto continuado con mujeres que han sufrido situaciones de violencia y contribuirá a su bienestar personal.