Los mayores darán a conocer los destinos rurales de la región en un nuevo proyecto de promoción del turismo regional

Archivo - Imagen de recurso de un pueblo en la Comunidad de Madrid - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha la iniciativa turística Historias con vida para dar a conocer los destinos rurales de la región a través de las personas mayores.

Esta propuesta tiene como objetivo revitalizar el turismo local mediante la recuperación y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial y ha sido anunciada por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención en la primera jornada del Debate del Estado de la Región.

Este proyecto comenzará como piloto en el área de Las Vegas y La Alcarria madrileña. A lo largo de los próximos meses, se desarrollará un calendario de actuaciones que incluye un proceso de identificación, localización y registro de los mayores de estas zonas, un encuentro con ellos y la creación de contenidos.

Se trabajará sobre cuatro temáticas: arquitectura y construcciones tradicionales, fiestas y tradiciones populares, oficios y gastronomía. El resultado final será una serie de grabaciones que recogerán los recuerdos y vivencias de los participantes, accesibles para su escucha y visualización durante la visita a los distintos municipios.

Además, se ofrecerá la posibilidad de conocer las diferentes localidades en compañía de las personas mayores seleccionadas, acompañadas por un técnico de turismo que enriquecerá la experiencia con información complementaria.

PLAN DE CONGRESOS PROFESIONALES DE ALTO VALOR

Por otra parte, la presidenta Díaz Ayuso ha informado sobre la creación de un plan autonómico para atraer congresos profesionales de alto valor estratégico, tanto por su impacto económico como por su capacidad de reforzar la actividad turística en los meses de menor demanda.

Se pretende captar encuentros tanto de medio como de gran formato, especialmente en municipios con potencial de crecimiento y en colaboración con las principales agentes del sector MICE (Reuniones, Incentivos, Congresos y Exposiciones).

El Gobierno regional "reforzó este año la posición de la región en este ámbito" gracias a dos acuerdos con asociaciones especializadas que han supuesto una inversión por parte del Ejecutivo autonómico de 300.000 euros para actuaciones de promoción y comercialización turística.