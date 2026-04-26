Mayrit completa los primeros 200 metros de túnel en la ampliación de la Línea 11 entre Comillas y Conde de Casal

Archivo - La tuneladora Mayrit - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora Mayrit, que comenzó a trabajar hace un mes en la futura estación de Comillas de la Línea 11 de Metro de Madrid, ha perforado ya los primeros 200 metros de túnel que conectarán este punto con Conde de Casal, según ha indicado la Consejería de Transportes e Infraestructuras.

La perforadora será la responsable de completar los 5.227 metros que separan la futura estación de Comillas, en Carabanchel, de la de Conde de Casal, en el marco de la ampliación de la Línea 11 desde Plaza Elíptica, unas obras que está previsto que se completen en 2027.

Desde finales de marzo, la tuneladora avanza en dirección a la estación de Madrid Río, a 1.114 metros de distancia. Hasta el momento, según ha indicado el departamento que dirige Jorge Rodrigo en un apunte en la red social 'X', ha completado ya los primeros 200 metros del túnel.

La tuneladora trabaja de forma ininterrumpida durante las 24 horas los siete días a la semana, operando en turnos continuos --más de una decena de operarios por turno-- para maximizar la velocidad. Permite un ritmo de avance de entre 400 y 500 metros al mes, multiplicando casi por diez el método tradicional de 'pico y pala', mucho más lento.

Una vez que alcance la estación de Madrid Río, se llevará a cabo un chequeo de la tuneladora que se prolongará unas dos semanas, hasta continuar con el mismo proceso en el caso de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

La conexión entre Plaza Elíptica y Conde de Casal se está haciendo mediante un túnel de 6.626 metros, con cinco estaciones previstas, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal). El avance de las obras ya está por encima del 50%, según la Comunidad.

Para que Mayrit pudiera comenzar a funcionar, primero fue necesario excavar el tramo de túnel de 679 metros entre Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas, en este caso mediante el método de 'pico y pala'. El cale se completó el pasado 20 de enero.

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.