Mayrit completa los primeros 500 metros excavados de túnel entre Comillas y Madrid Río para ampliar la Línea 11 de Metro

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo - EUROPA PRESS

TOLEDO 11 May. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora Mayrit, que comenzó a trabajar en marzo en la futura estación de Comillas de la Línea 11 de Metro de Madrid, ha perforado ya los primeros 500 metros de túnel hasta la parada de Madrid Río, proyectada a 1.114 metros de distancia y donde está previsto que llegue el próximo mes de junio, a un ritmo medio de avance de 20 metros diarios.

La perforadora será la responsable de completar los 5.227 metros que separan la futura estación de Comillas, en Carabanchel, de la de Conde de Casal, en el marco de la ampliación de la Línea 11 desde Plaza Elíptica, unas obras que está previsto que se completen en 2027.

De forma paralela a la excavación, la tuneladora va consolidando el túnel gracias a la colocación de más de 3.000 anillos necesarios para completar la totalidad del trazado. Cada uno de estos anillos está formado por siete dovelas, por lo que se estima que se requieren alrededor de 25.000 piezas de hormigón para llevar a cabo estos trabajos.

Unas obras que, según ha destacado este lunes el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, van a "buen ritmo", con medio kilómetro ya horadado por la tunaledora y ha colocado más de 2.000 dovelas de las más de 20.000 previstas, el 10% del total (656 anillos), con las que se da forma al túnel.

El consejero ha visitado este las instalaciones de Noblejas (Toledo) donde se fabrican estas dovelas, que se almacenan tanto en unos terrenos anexos a la planta de fabricación como en el espacio que se ha reservado para ello en el parque de Comillas.

En concreto, las dovelas son los segmentos que, una vez unidos, forman el revestimiento interno del túnel. Como novedad, en esta ocasión no son segmentos rectangulares sino romboidales, lo que favorece la conexión entre las piezas para hacer que los analillos sean más eficientes y "minimizando la intrusión de agua en el túnel", ha explicado Núñez.

De esta forma, se permite que las conexiones entre dovelas ya no sean en cruz, sino sean en forma de 'T', de manera que las piezas quedan más compactas y se favorece la estanqueidad total del túnel.

Antes del inicio de la tuneladora, el pasado mes de marzo, fue necesario comenzan con antelación la fabricación de estos componentes prefabricados de hormigón armado para poder acompasar el ritmo de avance de la perforadora, por lo que la fábrica se puso en funcionamiento el pasado mes de marzo.

"Tenemos que tener prefabricadas más de 2.000 dovelas para poder seguir el ritmo que tiene la tuneladora Mayrit, que avanza a un ritmo de entre 15 y 20 metros diarios", ha explicado Miguel Núñez, director general de Infraestructuras de Transporte Colectivo de la Comunidad de Madrid.

Esta factoría de Noblejas, creada específicamente para este fin, se encuentra ubicada a unos 71 kilómetros de Madrid y cuenta con 50 operarios. Tiene capacidad para fabricar de forma simultánea 42 dovelas (seis anillos) en aproximadamente 7-9 horas.

PROCESO DE FABRICACIÓN DE DOVELAS

La fabricación industrializada de las dovelas tiene varias fases, empezando por la fabricación del molde, con un total de 42 en esta factoría, y en cada uno de ellos se rellena el hormigón, acompañado de polipotolueno y fibras de acero, ambos materiales ignífugos, ha explicado Núñez.

Una vez está ese molde de un hormigón, se mete en cámaras de curado a 50 grados y a 100% de humedad, lo que acelera el proceso para que pueda ser manipulado y alcance a gran velocidad la alta resistencia. Para lograrlo, en un proceso natural se precisarían unos 28 días pero gracias a este método industrializado es posible que el proceso se acelere y sea posible en siete horas.

Todas las dovelas fabricadas en esta fábrica pasan por un estricto control de calidad. "Están marcadas, están chequeadas y todas ellas cuentan con un código QR para conseguir saber la trazabilidad exacta del proceso, no solamente de fabricación, sino también de transporte y de colocación en el túnel. Este lugar se ha habilitado especialmente para esto", ha explicado el director general.

El material se almacena tanto en estas instalaciones como en las ubicadas para tal fin en la futura estación de Comillas, donde se pueden acopiar las necesarias para la parte más larga del túnel, de más de 1.100 metros ente Madrid Río y Palos de la Frontera.

El traslado de este municipio de Toledo a Madrid, de unas dos horas de duración, se realiza en vehículos especiales de 38 toneladas que pueden transportar siete piezas en un mismo viaje (un anillo completo).

En la actualidad se están llevando a cabo entre siete y diez expediciones cada jornada, puesto que la tuneladora trabaja los siete días de la semana y únicamente se detiene para sustituir los componentes desgastados.

METRO DE MADRID SIGUE CRECIENDO

Durante su intervención, el consejero ha subrayado que Metro de Madrid sigue creciendo, con más de 32 kilómetros en marcha actualmente en diferentes puntos. "Seguimos construyendo el Metro del futuro" con el objetivo de vertebrar el municipio de Madrid, ha indicado.

"Estamos de enhorabuena, las obras como digo van a buen ritmo y lo que queremos es seguir haciendo una gran inversión", ha destacado Rodrigo, que ha remarcado la apuesta por ampliar la red de Metro no solo en la capital sino también en los diferentes municipios "y hacerlo de una manera que reequilibre el territorio".

Con más de 740 millones de euros a este proyecto, la ampliación de la Línea 11 busca configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros y 20 estaciones, y enlazará con siete intercambiadores.