'Mayrit' inicia las pruebas mecánicas e hidráulicas en Comillas para empezar a finales de marzo con el túnel de la L11

Archivo - Tuneladora Mayrit en la futura estación de Comillas - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La tuneladora 'Mayrit' que ejecutará las obras del túnel de la ampliación de la Línea 11 de Metro entre Plaza Elíptica y Conde de Casal ha iniciado las pruebas mecánicas e hidráulicas previas en la futura estación de Comillas, punto donde empezará a trabajar previsiblemente en la perforación del túnel a finales de marzo.

Se trata del paso previo a su incorporación a las obras de excavación del túnel que conectará Plaza Elíptica y Conde de Casal, según ha destacado el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X'.

Está previsto que la tuneladora empiece a finales de marzo a excavar los 5.227 metros que separan la estación de Comillas de Conde de Casal, avanzando a un ritmo de 15 diarios, frente a los 10 mensuales que alcanza el método tradicional de 'pico y pala', según han apuntado a Europa Press fuentes de la Consejería.

Bautizada con el nombre de 'Mayrit' como guiño al nombre con el que denominaban los árabes a Madrid, esta obra de la ingeniería alemana tiene 98 metros de longitud y 1.500 toneladas de peso. Se ha fabricado durante 20 meses en la factoría de la empresa Herrenknecht AG, en la localidad alemana de Schwanau.

Tras llegar a Comillas en diciembre, la tuneladora ha tenido que volver a ser ensamblada pieza a pieza hasta su puesta a punto. Ahora, inicia el periodo de comprobaciones mecánicas e hidráulicas para garantizar su perfecto funcionamiento una vez que arranquen los trabajos.

El pasado 20 de enero se completó el cale del túnel ejecutado entre Plaza Elíptica y la futura estación de Comillas, punto desde donde empezará a trabajar la tuneladora 'Mayrit', completando los 679 metros que separan ambos puntos de manera manual.

Este método tradicional, con dos frentes abiertos --una avanza hacia el parque de Comillas, con un tramo total de 220 metros, y otro hacia Plaza Elíptica, con una longitud de 450 metros--, permite un rendimiento de 50 metros al mes. Las excavaciones por este método tradicional finalizarán previsiblemente en verano, cuando tendrá lugar otro cale para conectar con el extremo del túnel en el fondo de saco de Plaza Elíptica.

'Mayrit', que será la encargada de perforar a partir del próximo mes de marzo los 5.227 metros de túnel que restan hasta Conde de Casal, a un ritmo de 500 metros al mes, diez veces más rápido que con el método tradicional.

La perforadora, tipo EPB (Earth Preasure Balance), ha sido diseñada específicamente para las características geotécnicas y geológicas del terreno sobre el que se va a emplear.

Cuando 'Mayrit' se ponga a trabajar llegarán entonces otros cuatro nuevos cales en cada una de las estaciones. El primero será en Madrid Río, a unos 1.200 metros de distancia. Una vez que se produzca, se llevará a cabo un "chequeo" de la tuneladora que se prolongará unas dos semanas, hasta continuar con el mismo proceso en el caso de Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

La ampliación de este tramo, cuyas obras está previsto que finalicen en 2027, contempla la construcción de cinco estaciones, dos de nueva creación (Comillas y Madrid Río) y tres de enlace (Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal), con el objetivo de configurar una diagonal que conectará en el futuro Cuatro Vientos con Valdebebas, a lo largo de 33 kilómetros, y enlazará con siete intercambiadores.