Médicos madrileños se concentran ante la Consejería por la falta de personal en AP y los despidos Covid

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de médicos de Atención Primaria se han concentrado este jueves frente a la Consejería de Sanidad para reclamar refuerzos de plantilla en este primer nivel asistencial "en un momento determinante de la pandemia" en el que se acaban de perder más de 6.000 contratos en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) por la no renovación del 60% de contratos Covid.

La protesta ha sido convocada por Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) en el marco de las movilizaciones de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) a nivel nacional.

"La pandemia de la Covid-19 parece haber perdido protagonismo. En España se habla de una nueva fase, de una nueva normalización, pero los médicos de Atención Primaria seguimos hundidos sin que nadie nos rescate", ha denunciado María Justicia, médica de Familia y presidenta de Atención Primaria del sindicato.

Durante el acto, se ha censurado la salida de estos 6.000 profesionales, que son "necesarios" para seguir haciendo frente a la patología Covid (que sigue a nivel madrileño con una incidencia de más de 200 puntos) y a aquellos pacientes no Covid que "no han podido ser atendidos correctamente por la pandemia".

En un comunicado, Amyts ha criticado además que, mientras, la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria que "solo es el certificado de muerte" de este primer nivel asistencial. "¿Cómo pretenden salvar la Atención Primaria cuando solo estiman crear 265 plazas de médicos de Familia y 85 de pediatras si faltan ya 1.500? ¿Saben los madrileños que en los próximos años se van a jubilar uno de cada cuatro médicos de sus centros de salud?", ha lamentado la doctora Justicia.

"Los médicos no podemos más", ha señalado, al tiempo que ha recordado que no se cubren las ausencias, ni las bajas, ni las vacaciones. En este marco, ha puesto como ejemplo que en centros de salud como el de Potes en Villaverde faltan el 70% de los médicos por la tarde "y la Consejería no busca solución alguna, más allá de sobrecarga a los centros de alrededor".

En este marco, el sindicato ha anticipado que continuarán denunciando la situación que vive la Atención Primaria en la Comunidad y reclamando medidas para esté en "el sitio que se merece", es decir, "en lo más alto de la sanidad" y "completamente rescatada de este desastre".