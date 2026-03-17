Médicos madrileños se concentran por el Estatuto Marco propio y censuran que Mónica García hable de "huelga política"

Protesta de médicos y facultativos frente al Ramón y Cajal - AMYTS

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid se han concentrado este martes frente al Hospital Ramón y Cajal en el marco de las movilizaciones convocadas en la segunda semana de huelga indefinida para mostrar su rechazo al acuerdo de Estatuto Marco, pactado entre el Ministerio de Sanidad y varios sindicatos, y exigir un texto propio para el colectivo que reconozca las singularidades de estos profesionales.

Ataviados con sus batas blancas, decenas de profesionales se han congregado desde las 10.00 horas a las puertas del centro hospitalario tras una pancarta en la que se podía leer 'Por un Estatuto Propio para la profesión médica y facultativa' y han coreado consignas como 'Paciente escucha, esta es tu lucha'.

En declaraciones a los medios, Raquel Carrillo, especialista en Medicina Interna y delegada de Amyts, respondiendo a la ministra de Sanidad acusando de que la lucha médica es una "huelga política".

"Efectivamente es una huelga política, como todas las huelgas, pero hay que ver si político se usa como algo despectivo. No deja de ser llamativo que alguien que se dedica a la actividad política utilice el término político como algo despectivo", ha indicado.

En este sentido, ha censurado que "cuando la huelga" afecta a la ministra se use ese término "para despreciarla" y, sin embargo, cuando afecta a alguien que considera su "oposición" o su adversario político sea "una huelga válida".

"Lo que estamos reclamando es lo mismo que llevamos reclamando desde hace un año y es una jornada laboral justa, similar a la del resto de categorías sanitarias, que no permita trabajar 24 horas ininterrumpidas y que no permita que haya semanas que se trabajen hasta 75 horas atendiendo a pacientes. Y eso es un fallo para su seguridad y para nuestra salud psicosocial", ha remarcado.

La convocatoria de huelga, continuidad de la llevada a cabo a mediados de febrero, arrancará este lunes día 16 y se prolongará hasta el viernes 20 de marzo. Los paros tienen un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

Más de 175.000 médicos de toda España están llamados a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA).

En el caso de la Comunidad, la convocatoria de huelga afecta a todos los médicos y facultativos de la región, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón). Respecto a los servicios mínimos, los convocantes los han denunciado por "abusivos".

MOVILIZACIONES DURANTE TODA LA SEMANA

En este marco, desde Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, se han organizado distintas movilizaciones para esos días de huelga, que arrancaron este lunes con una marcha entre el Congreso y el Ministerio.

Tras la concentración frente al Ramón y Cajal, hay convocados actos similares en el Hospital Infanta Leonor, el miércoles 18; frente a la Consejería de Sanidad de la calle Aduana, el jueves 19, y, finalmente, en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, el viernes 20, según ha informado Amyts.

Desde los paros que tuvieron lugar en febrero, no se han producido "contactos formales" entre el Comité de Huelga y el Ministerio de Sanidad, según ha señalado el propio Comité.

Por parte de Sanidad, la ministra Mónica García se ha dirigido en varias ocasiones a las organizaciones sindicales a través de declaraciones a los medios y se ha tratado de "encauzar el conflicto" con un "acuerdo" con el Foro de la Profesión Médica el pasado 4 de marzo.

En una carta al Comité, que comunicó su intención de mantener la huelga si el Ministerio no se reunía directamente con sus miembros, García afirma que el acuerdo con el Foro contaba "con conocimiento y participación" de estas organizaciones y "suponía la oportunidad de mantener el diálogo, evitar la huelga y desescalar el conflicto", ya que ahondaba en las principales demandas que provocan el malestar de los médicos.

Sin embargo, el Comité de Huelga asegura en su respuesta que dicho acuerdo "no existe", sino que se trata de una "propuesta" y que, en todo caso, si se hubiera firmado, "carecería de valor jurídico", ya que el Foro de la Profesión Médica no tiene competencias en materia de negociación laboral, que solo puede establecerse con el Comité.

De este modo, los sindicatos médicos retomarán sus movilizaciones para demandar un texto propio que reconozca "las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad" de los profesionales médicos y facultativos.

Sanidad rechaza esta norma porque "rompería la cohesión y generaría desigualdades" en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del SNS, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

EL APOYO DE LA COMUNICAD AL ESTATUTO MARCO PROPIO

La segunda semana de huelga de los médicos y facultativos madrileños llega días después de que la consejera de Sanidad de la Comunidad, Fátima Matute, trasladara su apoyo a la creación de un Estatuto Marco propio para médicos en una reunión con responsables de la Confederación Española de Sindicatos Médicos.

Durante el encuentro, la máxima responsable de la Sanidad madrileña reclamó al Ministerio que impulse un proceso de negociación "real" con todos los profesionales, incluidos los médicos, como interlocutores directos en la negociación de sus condiciones laborales, habilitando un espacio propio en el que se incluya a sus representantes.

En el caso concreto del sindicato médico madrileño reclama un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.