Archivo - Archivo.- Médicos y facultativos durante una concentración frente al Hospital de Móstoles - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Médicos y facultativos madrileños han vuelto a reclamar diálogo a la Consejería de Sanidad tras 131 días sin reuniones con el Comité de Huelga autonómico en el inicio este miércoles del tercer bloque de paros de 72 años para pedir negociar mejoras laborales y otras reivindicaciones.

Los médicos y facultativos madrileños retomarán este miércoles la huelga autonómica con una concentración ante el Hospital Universitario de Móstoles en la que volverán a exigir a la Consejería de Sanidad una negociación sobre sus mejoras laborales.

En concreto, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha convocado una concentración a las 10 horas en la puerta del hospital mostoleño en el arranque del tercer bloque de paros.

Una protesta que se encuadra en los paros de 72 horas convocados hasta diciembre ante "la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y las numerosas reivindicaciones laborales pendientes que dependen del Gobierno regional".

En detalle, este tercer bloque de paros comenzará a las 8 horas de este miércoles y se prolongará hasta las 8 horas del sábado 21 de noviembre. Al mismo están llamados todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Extrahospitalaria, médicos internos residentes (MIR), facultativos especialistas en formación (FSE), profesionales de la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas.

Según denuncian los convocantes, la Consejería de Sanidad acumula ya 130 días sin reunirse con el Comité de Huelga, desde el último encuentro celebrado el pasado 10 de julio. "Más de cuatro meses sin avances significativos, sin compromisos concretos y sin una negociación real para abordar las reivindicaciones de los profesionales", han censurado.

Tras la huelga indefinida intermitente de antes del verano y pese a la desconvocatoria a nivel nacional por falta de interlocutor tras la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Comité de Huelga madrileño ha enfocado sus reivindicaciones en la Comunidad de Madrid, administración responsable de la mayoría de las competencias sobre sus peticiones.

REIVINDICACIONES

Entre sus reivindicaciones figuran la recuperación de la jornada ordinaria de 35 horas, la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada; que toda la jornada laboral cuente, así como la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria.

También se reclama el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010 o la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa, que se ha anunciado, pero no hay noticias de ella.

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el Summa 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios. También se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.

El siguiente bloque de paros será desde las 8 horas del día 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12. Con motivo de los mismos, la Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos atendiendo a la particularidad de servicio esencial, que desde el Comité de Huelga han calificado de abusivos. También se incluye en los mínimos al personal residente en formación, los MIR.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que se destina más de 100 millones a mejoras retributivas y profesionales de la sanidad pública y desde 2023 se han creado más de 3.600 nuevas plazas y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo en el Sermas más de 34.000 profesionales. Además, se ha consignado 38 millones para el nuevo incremento de la retribución que cobran los médicos y las enfermeras por las guardias, noches y festivos a partir de 2028, entre otras medidas.