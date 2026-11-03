Los médicos retoman este miércoles la huelga con una protesta ante la Consejería tras el parón por el accidente de Urda

Archivo - Archivo.- Médicos y facultativos durante una concentración frente a la Consejería de Sanidad - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los médicos y facultativos madrileños retomarán este miércoles la huelga autonómica con una manifestación frente a la sede de la Consejería de Sanidad para reclamar mejoras laborales y retributivas y lo harán tras haber suspendido la semana pasada dos jornadas de paro por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)

En concreto, el Comité de la Huelga Médica y Facultativa de la Comunidad de Madrid --integrado por Amyts, AME, Stop Peonadas, MUD y SIME-Csit Unión Profesional-- ha convocado una manifestación a las 10 horas que partirá de la Consejería de Sanidad, situada en la calle Aduana, cerca del metro de Sevilla, y finalizará frente al Congreso de los Diputados, a escasos metros de distancia.

De esta forma dará inicio al segundo bloque de paros de 72 horas en la huelga autonómica que se ha convocado hasta diciembre ante "la falta de avances en la negociación con la Consejería de Sanidad y las numerosas reivindicaciones laborales pendientes que dependen del Gobierno regional".

El Comité de Huelga acordó la semana pasada suspender los paros previstos para los días 29 y 30 de octubre tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Urda (Toledo), en solidaridad y respeto hacia las víctimas y sus familias.

Este segundo bloque de paros comenzará a las 8 horas de este miércoles y se prolongará hasta las 8 horas del sábado 7 de noviembre y al mismo están llamados todos los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid, incluidos profesionales de Atención Primaria, Atención Hospitalaria y Atención Extrahospitalaria, médicos internos residentes (MIR), facultativos especialistas en formación (FSE), profesionales de la Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas.

Tras la huelga indefinida intermitente de antes del verano y pese a la desconvocatoria a nivel nacional por falta de interlocutor tras la convocatoria anticipada de elecciones generales para el 29 de noviembre, el Comité de Huelga madrileño ha enfocado sus reivindicaciones en la Comunidad de Madrid, administración responsable de la mayoría de las competencias sobre sus peticiones.

Así, se quiere denunciar el "bloqueo" de la negociación para las mejoras laborales del colectivo por parte de la Comunidad. En este sentido, el Comité de Huelga ha denunciado "la falta de avances en la negociación de las reivindicaciones específicas de los médicos y facultativos madrileños" desde el inicio del ciclo de movilizaciones nacionales y autonómicas vinculado al conflicto del Estatuto Marco.

Al hilo, han recordado que la última reunión con la Consejería de Sanidad tuvo lugar en julio, "tras meses sin respuesta" y después de que numerosos profesionales de la sanidad madrileña decidieron dar el paso al frente dejando de realizar actividad extraordinaria voluntaria (peonadas) para protestar por sus condiciones laborales.

En aquel encuentro, el departamento que dirige Fátima Matute se comprometió a fijar un calendario de reuniones para abordar las demandas pendientes pero, según lamentan desde el Comité de Huelga, siguen "sin noticias ni avances" y tampoco se han aprobado las medidas que reclaman los profesionales.

En este marco, ha reclamado al departamento que dirige Fátima Matute que retome "de inmediato" las reuniones, "cumpla el compromiso de establecer un calendario" de negociación y aborde "las demandas que llevan meses pendientes de respuesta".

REIVINDICACIONES

Entre sus reivindicaciones figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente; el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, con una diferenciación retributiva adecuada; que toda la jornada laboral cuente, así como la mejora de la remuneración de las guardias, junto con garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria.

También se reclama el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010 o la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa (se ha anunciado, pero no hay noticias de ella).

La convocatoria incorpora, además, reivindicaciones específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, como mejoras salariales, reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, mayor supervisión y mejores condiciones para la formación.

En Atención Primaria se exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y el turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios se reclaman mejoras en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

En el ámbito extrahospitalario y en el Summa 112 se pide revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las condiciones específicas de estos servicios. También se incluyen demandas concretas para Odontología de Atención Primaria.

SERVICIOS MÍNIMOS

Los siguientes bloques de paros serán desde las 8 horas del día 18 hasta la misma hora del día 21 y, finalmente, desde las 8 horas del día 9 de diciembre hasta la misma hora del día 12. Con motivo de los mismos, la Consejería de Sanidad ha fijado unos servicios mínimos atendiendo a la particularidad de servicio esencial, que desde el Comité de Huelga han calificado de abusivos. También se incluye en los mínimos al personal residente en formación, los MIR.

Desde la Consejería de Sanidad han subrayado que se destina más de 100 millones a mejoras retributivas y profesionales de la sanidad pública y desde 2023 se han creado más de 3.600 nuevas plazas y en el primer trimestre de 2027 habrán consolidado su empleo en el Sermas más de 34.000 profesionales. Además, se ha consignado 38 millones para el nuevo incremento de la retribución que cobran los médicos y las enfermeras por las guardias, noches y festivos a partir de 2028, entre otras medidas.