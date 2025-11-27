El mercadillo navideño de Plaza España ya está abierto una vez subsanadas las deficiencias encontradas

Archivo - Varias personas en el mercadillo navideño de la Plaza Mayor - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercadillo navideño de Plaza España ya ha abierto a lo largo de la mañana de este jueves una vez subsanadas las deficiencias encontradas, ha informado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

"Los informes han sido favorables por parte de los técnicos que allí lo han estado revisando y lo que se ha hecho es obligar a cumplir con las prescripciones que estaban incluidas en el permiso", ha detallado.

Se ha referido en concreto al árbol interactivo y a las guirnaldas del techo. "Una vez subsanadas esas deficiencias se ha podido abrir el mercadillo", ha trasladado.