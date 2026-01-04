Archivo - Mercamadrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

Mercamadrid despidió 2025 dando el visto bueno al cambio de modelo, de economía mixta a gestión directa, un paso formalizado en el último Pleno de Cibeles del año con los votos de PP, Más Madrid y PSOE y el rechazo de Vox.

La Junta de Gobierno daba a mediados del mes de diciembre el penúltimo paso para el cambio de modelo de Mercamadrid acabando con la limitación temporal de la sociedad marcada para 2032.

"Tras analizar todos los escenarios teóricos alternativos para resolver este contrato se concluyó que la más recomendable de las alternativas posibles pasa por acordar la resolución anticipada del contrato de concesión con Mercamadrid procediendo a la amortización de las acciones, titularidad de los socios privados y la transformación en ejecución de mutuo acuerdo de Mercamadrid en una sociedad mercantil local", explicaba la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, en el Pleno de Cibeles.

Este enfoque fue expresamente avalado por el Pleno de 27 de mayo de 2025 a raíz de una proposición presentada por los grupos municipales de PP, Más Madrid y PSOE, donde se insistió al equipo de Gobierno a conveniar con los representantes de Mercasa. En cumplimiento de este mandato, el 11 de julio el Ayuntamiento y Mercasa suscribieron un convenio sobre la gestión de los mercados mayoristas.

En él se procedió a la eliminación de la participación privada en la capital social de Mercamadrid mediante la correspondiente reducción de capital de un 0,24%. Se ha procedido la resolución anticipada del contrato de concesión con Mercamadrid por mutuo acuerdo de las partes, de modo que se reconoce a Mercasa el derecho a una indemnización económica por la resolución anticipada del contrato.

También se acepta la petición de Mercasa de mantener su participación en el capital de la sociedad mercantil. Para mantenerla, Mercasa renuncia a la indemnización económica que le pudiera corresponder y abona al Ayuntamiento 11,8 millones de euros. E igualmente renuncia al cobro de los dividendos aprobados relativos al año 2025. El Ayuntamiento y Mercasa suscribirán un acuerdo privado de accionistas de reparto de dividendos.

"La aprobación del cambio de modelo de gestión constituye un hito para el futuro de Mercamadrid y permite iniciar una nueva etapa a partir del 1 de enero. Empezaremos durante el primer trimestre de 2026, cuando se someterá al Pleno la propuesta de modificación tanto del reglamento de servicio de Mercamadrid como las normas de funcionamiento para los usuarios de la zona", explicaba Hidalgo. También en el primer semestre se presentará el nuevo plan estratégico de Mercamadrid.

MERCASA APLAUDE EL ACUERDO

Mercasa, por su parte, ha celebrado el "acuerdo histórico con el Ayuntamiento de Madrid para garantizar el futuro de Mercamadrid dentro de la Red de Mercas estatal" más allá de 2032 al eliminar la limitación temporal.

Como accionista de Mercamadrid, Mercasa aplaude la decisión del Consistorio madrileño y valora la apuesta por un modelo "sin limitación temporal, que permite diseñar la estrategia y el crecimiento de la compañía a medio y largo plazo".

Gracias a este acuerdo "no sólo se asegura la vida indefinida de Mercamadrid sino que también se persigue aportar seguridad jurídica a los cientos de empresas que operan en el recinto, uno de los más importantes de Europa en volumen y actividad logística, incentivando la inversión y la generación de actividad económica y empleo".