La Mesa de la Asamblea tumba algunas iniciativas de Más Madrid por no llevar la firma de sus portavoces

Publicado 27/09/2019 11:11:51 CET

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea de Madrid ha tumbado algunas iniciativas del Grupo Parlamentario de Más Madrid que ha registrado desde el comienzo de esta legislatura por no llevar la firma de su portavoz, Íñigo Errejón, ni la de sus portavoces adjuntos, Pablo Gómez Perpinyà y Mónica García.

Como ha adelantado 'El Mundo' y según se desprende del registro de iniciativas de la Asamblea de Madrid, hay once iniciativas de esta formación que han sido desestimadas por el máximo órgano parlamentario por diferentes motivos de forma y errores en su formulación, como también le ocurre al resto de grupos.

Asimismo, la Mesa ha acordado no admitir a trámite tres de estas propuestas "por no estar firmada la iniciativa por el portavoz del Grupo Parlamentario", por lo que se le devuelve al autor la iniciativa para que presentara una nueva con la firma de Errejón, ahora candidato de Más País a las elecciones generales del 10 de noviembre, o de sus otros dos portavoces adjuntos, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

De las once, hay dos iniciativas que están propuestas por Errejón que han sido rechazadas. Una por pedir la comparecencia de la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, anterior consejera de Economía, Empleo y Hacienda, al no tener ya estas competencias en el Ejecutivo autonómico y la otra, por una falta de concreción en el objeto de la iniciativa.

Fuentes de Más Madrid han asegurado a Europa Press que Errejón "firma a la mayoría" de diputados, excepto a los que consideraban que no era "necesario". El Reglamento, al ser "ambiguo", según estas fuentes no especifica que las iniciativas tengan que ser también rubricadas por sus portavoces. Además, Más Madrid se quedó fuera de la Mesa de la Asamblea por lo que no pueden votar sus iniciativas en este órgano parlamentario y tienen menos posibilidades de que salgan adelante.

En el manual que entrega la Cámara regional a los diputados se establece que hay una distinción entre las preguntas (ya sean de contestación oral o escrita) que se formulan al Consejo de Gobierno o al presidente.

Respecto de las primeras, se establece la posibilidad de su formulación por los parlamentarios individuales. Sin embargo, respecto a las dirigidas al presidente se añade la necesidad de que esas preguntas cuenten con el visto bueno del portavoz del grupo.