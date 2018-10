La Mesa pospone calificar la comisión de universidades, en el día en que el caso máster ha quedado casi archivado

Publicado 01/10/2018 18:52:40 CET

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa de la Asamblea ha pospuesto calificar la comisión de investigación de universidades, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, debido a que el vicepresidente segundo de la Mesa, Modesto Nolla (PSOE), no se encontraba presente al estar de baja, han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Esta decisión se ha tomado justo el día en el que la magistrada del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel Nieto, ha dictado el sobreseimento del caso máster en cuanto a los delitos de prevaricación y cohecho impropio pero seguirá investigando si hubo falsificación documental en el caso del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la expresidenta de la Comunidad Cristina Cifuentes.

A pesar de ello, fuentes parlamentarias han asegurado a Europa Press que esta última cuestión no tiene nada que ver con que se ha haya pospuesto la calificación de la comisión, sino que se debe a que Modesto Nolla no podía acudir a la reunión de la Mesa al encontrarse de baja, algo que podría incidir en que saliera adelante o no esta comisión.

Por ello, a petición de la formación 'naranja', se pospone la calificación de la misma a la próxima semana. En caso de que el máximo órgano del Parlamento madrileño dé el visto bueno a la creación de esta comisión, previsiblemente la misma tendrá su primera sesión en octubre.

El objeto de la comisión se centra en "investigar", y en su caso, "determinar las responsabilidades políticas que hubiese, por las presuntas irregularidades y trato de favor en el funcionamiento del Instituto de Derecho Público desde su creación por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre de 2001".