Metro licita ya varios contratos para implantar ascensores y soporte técnico para la reforma de la estación de Gran Vía

La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, ha anunciado este martes que Metro de Madrid ha licitado ya contratos para implantar ascensores, escaleras mecánicas y soporte técnico para la reforma de la estación de Gran Vía, para mejorar la accesibilidad.

Así lo ha indicado la consejera en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea de Madrid, a petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. La formación naranja cuestionaba a Gonzalo sobre el procedimiento de adjudicación del contrato de 'Modernización, mejora funcional y medidas de accesibilidad en la estación de metro de Gran Vía, mediante la ampliación del vestíbulo, conexión de cercanías e implantación de ascensores'.

Sin embargo, no existe "ningún contrato con dicha denominación", por lo que ese punto del orden del día "no estaba bien formulado" y se solicitó la retirada del punto de la Comisión. No obstante, los grupos de la oposición han votado que compareciera la consejera, con el voto en contra del PP.

Así, Gonzalo ha tenido que comparecer y se ha mostrado "sorprendida" y "disgustada" el que haya tenido que ir a dar explicaciones de un documento que "no se corresponde lo que ha solicitado con lo que tiene la Consejería".

"El Metro de Madrid ha licitado varios contratos para la implantación de ascensores, asistencia técnica y soporte técnico para la reforma de la estación de Gran Vía, pero se puede contar muy poco de un contrato que no existe, que se corresponde a la información de un Power Point pero no de un contrato", ha lamentado la consejera.

La consejera de Transportes ha explicado que la estación de Metro de Gran Vía tendrá cuatro ascensores y seis nuevas escaleras mecánicas para mejorar accesibilidad y que, las obras también van a servir para conectar con Gran Vía la estación de Cercanías de Sol, uno de cuyos pasillos discurre bajo la calle Montera.

Además, con esta obra se va a recuperar el templete histórico para la Red de San Luis, y "es un símbolo de accesibilidad de una de las estaciones más concurridas".

Así, la consejera ha incidido en que la estación de Sol es una de las "más emblemáticas" y de mayor afluencia de viajeros y es una de las zonas "más comerciales" y hace que sea el destino de muchos turistas y trabajadores desde muchos puntos de la comunidad.

Con el paso del tiempo se necesita, a su parecer, "resolver un problema acusado" por la política de no conseguir desde el Ayuntamiento de Madrid "de no dar prioridad que los ciudadanos consigan llegar al centro de la ciudad".

La diputada de Ciudadanos Dolores González Pastor ha indicado que a pesar de la formulación del punto del orden del día, ven necesario que la Consejería diera explicaciones sobre la evolución y gestión de las licitaciones que hayan podido surgir.

"Me asombra la carta dirigida pidiendo que se retirara un punto concreto de la comisión, nosotros no vemos inconveniente que la consejera venga y comparezca y ha venido a hablarnos de lo que han sido los procesos de licitación", ha indicado.

Por su parte, el diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca ha indicado que esta era una iniciativa calificada por la Mesa de la Asamblea, que se activó después en la Comisión de Transportes.

"Si hubiera algún error en el código, lo suyo sería preguntar, no suspender un punto aprobado en la mesa de la comisión sin que hubiera ninguna objeción y carece de sentido intentar acotar la actividad de esta comisión y apoyo que se tramite", ha sostenido.

Por parte de los socialistas, el diputado Pedro Santín ha indicado que es obligación y responsabilidad de la consejera dar explicaciones sobre las contrataciones de obra de Metro de Gran vía y lo "lógico" es que diera cuenta de su gestión. "Lo que hay es mucha propaganda de la Consejería y la propaganda se vuelve en contra de quien la hace", ha agregado.

Por último, el popular Jorge Moragas ha incidido en que "no existe un expediente con ese código" que solicitaba Ciudadanos y "no existe tampoco ningún contrato", por lo que desde su punto de vista la petición de comparecencia estaba "mal formulada" y por ello no debía Gonzalo dar explicaciones.