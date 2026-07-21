Metro de Madrid lanza una edición especial "campeón del mundo" de su camiseta de la Selección Española - METRO DE MADRID

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha puesto a la venta una edición limitada de la camiseta inspirada en la Selección Española de Fútbol incluida en la colección Metro FC, después de que el combinado nacional se haya proclamado campeón del Mundial de Fútbol 2026.

Según recoge la Comunidad en un comunicado, el suburbano ha decidido reeditar el diseño original de la camiseta de la Línea 2 para conmemorar este triunfo con una versión exclusiva que incorpora las dos estrellas de campeona del mundo sobre el número 2, en referencia a los dos títulos mundiales conquistados por la selección española.

Además, esta edición especial incorpora nuevos detalles conmemorativos. Bajo el característico rombo de Metro figura la fecha de la conquista del campeonato, la ciudad donde se celebró la final y el nombre de los dos finalistas, "convirtiendo la prenda en un recuerdo único para los aficionados al fútbol y los coleccionistas".

La parte trasera de la camiseta también ha sido rediseñada para celebrar el triunfo de España. Sobre el dorsal aparecen las dos estrellas de campeona del mundo y la leyenda 'Campeones del Mundo 2026'.

La camiseta podrá adquirirse por 29,95 euros en la tienda online de Metro de Madrid y en los puntos de venta de las estaciones de Ópera, Sol y Plaza de Castilla. Esta edición especial mantiene los elementos distintivos de la colección Metro FC, entre ellos el escudo inspirado en el histórico rombo de Metro y los guiños al suburbano integrados en el diseño.

Con esta iniciativa, Metro de Madrid celebra junto a los madrileños y aficionados al fútbol "uno de los mayores éxitos del deporte español, sumando esta edición limitada a las acciones de apoyo que la compañía ha venido desarrollando en favor de las distintas selecciones nacionales".

Metro lanzó, a finales de mayo y antes de que comenzara la Copa Mundial de la FIFA 2026, la colección de camisetas de fútbol retro 'Metro FC', una línea inspirada en cinco míticas selecciones campeonas del mundo.

Cada camiseta salió a la venta por 54,95 euros y está confeccionada en elastano, con distintos colores y diseños. Las cinco comparten dos elementos comunes: el escudo bordado de Metro FC, diseñado a partir del icónico rombo de Metro de 1921, el primero que incluyó la característica pastilla azul; y las siete estrellas de la Comunidad de Madrid.