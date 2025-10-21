Metro moderniza el sistema de control de todas las instalaciones de las estaciones en la Línea 11

Archivo - Archivo.- Interior de una estación de Metro - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid está llevando a cabo la modernización del sistema de supervisión, control y adquisición de datos de las instalaciones de las estaciones (SCADA) en todas las estaciones de la Línea 11 para mejorar la operatividad diaria y el mantenimiento.

Este sistema, que permite supervisar y controlar procesos de forma remota en tiempo real, ha arrancado en la L11 del suburbano y se irá implementado en todas las líneas de forma progresiva. Tiene una inversión de 2.242.638,05 euros, estando la parte de software cofinanciada al 40% con cargo al Programa Feder 2021-2027 de la Comunidad de Madrid, según ha informado la compañía.

La evolución de esta tecnología envía en tiempo real datos de todas las instalaciones de estaciones como tornos, máquinas expendedoras, pozos de ventilación o alumbrado, entre otros elementos.

Bajo las siglas SACE, este nuevo programa supone un avance tecnológico que permite monitorizar de forma conjunta todas las instalaciones para conocer en tiempo real su estado y poder actuar ante cualquier dato que indique un fallo de los equipos o adoptar medidas de mantenimiento preventivo.

Esto incluye escaleras mecánicas, ascensores, pozos de bombeo, pozos de ventilación, cancelas, alumbrado de túnel, entre otros. Asimismo, se obtendrá también información de las cámaras y control de acceso, los paneles informativos, interfonía y megafonía, máquinas de venta y peaje, sondas de detección de incendios, equipos de extinción y salidas de emergencia (sistema PCI).

Este nuevo programa quedará preparado para la incorporación progresiva del resto de líneas incluida la nueva Línea 6 automática en la que está trabajando actualmente el suburbano.

Según Metro, el despliegue del nuevo sistema, siguiendo el paradigma de la transformación digital denominado Estación 4.0 o Smart Metro, conseguirá beneficios operacionales y financieros "claros".

Así, desde el suburbano se ha apuntado que las sinergias que creará entre los equipos "permitirán transformar y mejorar el catálogo de servicio, optimizar los costes operativos y flexibilizar la incorporación de las nuevas estaciones y sistemas de explotación asociados al plan de ampliación de la red que se está ejecutando".

De este modo, según ha destacado, este sistema permitirá mejorar la operatividad diaria y el mantenimiento al tener unificado el SCADA de COMMIT (centro de mantenimiento) y el actual Telemando de Control de Estaciones (TCE). Todo ello, para mejorar la fiabilidad de los sistemas, lo que redundará en el servicio al usuario.