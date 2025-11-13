Metro pone a la venta el lunes una nueva edición de su jersey de Navidad. - METRO DE MADRID

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid pondrá a la venta el próximo lunes día 17 una nueva edición de su jersey de Navidad, tras el éxito de las dos campañas anteriores en las que se comercializó esta prenda dedicada al suburbano madrileño.

En esta ocasión, el diseño, de fondo azul marino, cuenta con motivos navideños y decoración de trenes y rombos del suburbano y habrá talla tanto para mayores como para niños, han apuntado desde la compañía metropolitana.

El precio del jersey es de 29,95 euros en el caso de los adultos, y de 24,95 euros en el caso de los más pequeños. El producto se puede adquirir en la página web www.latiendademetrodemadrid.com o en las tiendas oficiales, ubicadas en las estaciones de Sol, Plaza de Castilla y Ópera.

También se podrá comprar en los puntos de venta física recientemente abiertos al público en la exposición de trenes clásicos de la estación de Chamartín y el museo de la Nave de Motores de Pacífico.

Este artículo se comercializó por primera en el año 2023 y se convirtió en el producto más vendido de la tienda de Metro desde que se pusiera en marcha en 2012, con más de 3.500 prendas adquiridos. En la Navidad del pasado año, con un diseño diferente, volvió a convertirse en uno de los regalos estrella.

Esta temporada también se van a lanzar otros productos para regalar durante las fechas navideñas. Entre ellos, una bola para colgar en el árbol de Navidad, así como una edición renovada del tren eléctrico, con el diseño de los futuros vagones de la Línea 6.

Entre los productos de Metro de Madrid que han tenido éxito de ventas también están las zapatillas que lanzó por su 105 aniversario o la edición limitada del reloj que se puso a la venta en octubre de 2025 con motivo de la apertura de la tienda de la estación de Ópera.