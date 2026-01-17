Metro reforzará el servicio en Línea 8 entre el 60% y el 100% durante la celebración de Fitur

Europa Press Madrid
Publicado: sábado, 17 enero 2026 10:31
MADRID 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Metro reforzará el servicio en la Línea 8 del suburbano (Nuevos Ministerios-Aeropuerto T4) durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Ifema Madrid entre el 21 y el 25 de enero, con un incremento de trenes en determinadas que oscilará entre el 60% y el 100%.

El suburbano madrileño ha previsto para ello un dispositivo especial de movilidad, con un aumento en el número de trenes y en la capacidad de transporte tanto en los días laborables como en el fin de semana, con el objetivo de facilitar la afluencia a la feria, según ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

En concreto, el miércoles 21, el jueves 22 y el viernes 23, el refuerzo del servicio comenzará a las 9.30 horas, con hasta un 60% más de capacidad de transporte de viajeros, y se prolongará hasta las 20.30 horas, momento en que se prevé mayor afluencia por el cierre de la feria y cuando se reforzará hasta un 100% el servicio de trenes.

Durante el fin de semana, cuando la feria abre sus puertas al público en general, el incremento de trenes comenzará a las 9.00 horas y se prolongará hasta las 21.00 horas del sábado y las 19.00 horas del domingo.

El mayor aumento, con un refuerzo de hasta el 100%, coincidirá con el tramo horario en el que se espera el mayor número de visitantes, entre las 9.00 y las 12.00 horas del sábado, si bien el resto de la jornada el servicio será significativamente mayor al habitual.

Asimismo, se incrementará el personal de estaciones y de seguridad en esta línea, principalmente en las estaciones de Nuevos Ministerios y Feria de Madrid, donde se espera más flujo de viajeros, así como en las de Mar de Cristal y Aeropuerto T1-T2-T3 y T4.

En 2025 Fitur recibió 255.000 asistentes, mientras que la estación de Feria de Madrid registró en total más de 106.700 entradas durante la celebración del este evento.

