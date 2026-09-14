Metro trasladó a 168.000 personas hasta el circuito del Gran Premio de España de Fórmula 1 y supera sus previsiones

Gran Premio de España de Fórmula 1 - FLORENT GOODEN / DPPI Media / AFP7 / Europa Press

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Metro de Madrid ha trasladado a 168.000 viajeros hasta el circuito de Madring donde este fin de semana se ha celebrado el Gran Premio de España de Fórmula 1, muy por encima de las previsiones iniciales que apuntaban a más de 96.000 viajeros durante los tres días.

En concreto, se trata de una cifra "récord" que supone superar "ampliamente" las previsiones de viajeros que se habían realizado para este gran evento deportivo, han destacado desde el Gobierno regional, que ha subrayado que el transporte público de la Comunidad ha demostrado su capacidad para mover grandes volúmenes de viajeros "de forma rápida, cómoda y segura".

Con motivo de este evento, Metro ha puesto en marcha un dispositivo de refuerzo para atender la mayor demanda prevista para estos días en las líneas 8, 4 y 5 de hasta un 250% más de servicio en los momentos que se prevén más viajeros.