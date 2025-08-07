Ministerio de Transportes colabora con Madrid para la pasarela peatonal sobre la M-40 este fin de semana

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está colaborando con el Ayuntamiento de Madrid para la instalación y montaje de una pasarela peatonal y ciclista que se situará en el kilómetro 16,800 de la M-40, entre Villa y Puente de Vallecas, en Madrid.

Por ello, ha recordado el Ministerio, a partir de las 23 horas del viernes y hasta las 14 horas del domingo, se producirá el corte total de ambas calzadas de la M-40 en el tramo comprendido entre la A-3 y la M-31. Para asegurar la fluidez del tráfico durante dicha afectación se habilitará el un itinerario alternativo debidamente señalizado.

Con su colocación, los distritos de Puente de Vallecas y Villa de Vallecas estarán conectados a pie o en bicicleta, ya que esta infraestructura permite también la unión con el Anillo Verde Ciclista.