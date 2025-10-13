La mitad de estaciones de calidad del aire ya cumplen con los criterios que se impondrán en 2030, según Ayuntamiento

Archivo - Estación de Medición de Calidad del Aire situada en Madrid para medir la calidad del aire . - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha afirmado este lunes que la mitad de las estaciones de medición de calidad del aire de la ciudad ya cumplen con los criterios que serán obligatorios a partir de 2030.

Así lo ha expresado durante la inauguración de las 'Jornadas de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y Economía Circular', donde Sanz ha señalado que la Estrategia Madrid 360 ha permitido que la capital lleve "tres años cumpliendo los estándares de calidad del aire", después de que la ciudad los incumpliera "sistemáticamente".

La responsable municipal ha destacado que "el éxito" de esta estrategia se debe a una "mezcla razonable de ambición y ejecución" y ha asegurado que el Ayuntamiento "no solo ha sido capaz de ejecutar esas políticas de manera eficaz, sino que ha llegado más lejos que proyectos anteriores".

La vicealcaldesa ha indicado que los índices de contaminación se han reducido sensiblemente, no solo en el centro, sino también en puntos donde existían "problemas muy serios", como Plaza Elíptica, "que era la estación más contaminada de la ciudad".

Además, ha apuntado que en 2024 la Empresa Municipal de Transportes (EMT) trasladó 375 millones de viajeros, la cifra más alta "en toda la serie", con una flota "limpia al cien por cien", y que una de cada cinco líneas está "completamente electrificada".

También ha recordado que el vertedero de Valdemingómez ha duplicado la separación de residuos desde 2019 y que a principios de año se inauguró la planta de Los Cantiles, que plantea procesar más de 100.000 toneladas anuales de materia orgánica para convertirla en fertilizante.

Sanz ha subrayado que el desarrollo sostenible debe ser "ambiental, social y económico", y que el crecimiento de la ciudad debe ser "tan robusto como sostenible".