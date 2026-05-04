La mitad de los restaurantes y bares aumentó su afluencia de clientes en el puente de mayo, según Hostelería Madrid

Archivo - Varias personas durante el aperitivo de Nochevieja, en el centro de la ciudad, a 31 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La hostelería es el sector que más crece durante la campaña de Navidades con un total de 174.190 contratos nuevos, un 1 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El 50% de los establecimientos hosteleros de la Comunidad de Madrid asegura haber aumentado su afluencia de clientes durante el puente de mayo respecto al año pasado, frente a un 30% que dice haber tenido menos actividad y un 20% que la mantuvo igual.

Así se desprende de una encuesta realizada por Hostelería Madrid a empresarios del sector. En facturación, la mitad de los establecimientos afirma haber incrementado su facturación, el 10% la mantuvo estable y el 40% registró algún descenso.

Además, un 30% de los encuestados asegura haber aumentado su facturación más de un 10%. En cuanto a las plantillas, el 80% de los bares y restaurantes mantuvo el mismo equipo durante el puente, mientras que el 20% reforzó personal para atender el incremento de actividad.

Por otro lado, el sector mantuvo una política de contención de precios, ya que el 90% de los negocios consultados mantuvo sus precios y solo el 10% aplicó alguna subida puntual.

Entre quienes tuvieron mejor resultado, el principal factor fue la mayor demanda del turismo nacional, citada por el 66,67% de ese grupo, seguida de la mayor llegada de turistas internacionales, con un 50%. También un 16,67% señala un aumento de reservas anticipadas.

COMPLICACIONES POR EL MAL TIEMPO

Entre quienes tuvieron peor resultado en este puente, el factor más señalado fue el mal tiempo (60%). Este motivo influye especialmente en aquellos locales más dependientes de las terrazas, que se ven muy afectados por la lluvia y la inestabilidad meteorológica. También pesaron el incremento de costes de energía, personal y suministros (40%) y la competencia o presión de precios (20%).

"La climatología adversa ha afectado sensiblemente al consumo en terrazas al aire libre, pero afortunadamente el turismo nacional, el de mayor peso en este puente, ha tenido un buen comportamiento en el consumo", ha subrayado el presidente de Hostelería Madrid, José Antonio Aparicio.

La muestra del informe está compuesta mayoritariamente por restaurantes, que representan el 50% de las respuestas, seguidos de bares, con un 30%. También participan tabernas y bares de copas, ambos con un 10%.