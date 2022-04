Mixto lamenta que todos los grupos tumben su propuesta de llevar las comisiones en Funeraria a comisión de investigación

A través de las comparecencias del gerente y el responsable de la contratación

El concejal del Grupo Mixto José Manuel Calvo ha lamentado que las restantes formaciones políticas de la Corporación hayan tumbado este lunes en Junta de Portavoces su propuesta para que comparecieran en la comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el gerente y el responsable de la contratación.

Todo ello después de que se haya conocido que la Fiscalía Anticorrupción investigue las posibles comisiones de dos empresarios en contratos de emergencia con la empresa pública Funeraria en la primavera de 2020.

"La oposición al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, está salvando a Almeida", ha resumido Calvo en un comunicado, donde ha recordado que en el consejo de administración de Funeraria de la pasada semana se tuvo conocimiento de una serie de seguimientos a trabajadores que podían no estar cumpliendo sus obligaciones laborales.

"Conociendo la trayectoria del PP y el uso que habitualmente hacen de los servicios y recursos públicos no es descartable que esa contratación de servicios de espionaje no se haya limitado a trabajadores que puedan estar incumpliendo o no sus obligaciones laborales sino que se hayan podido extender o utilizar para amparar esa posible investigación a Ayuso", ha planteado Calvo.

Es por eso que han planteado la comparecencia en la comisión de investigación por el presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad de dos directivos de la Funeraria. Calvo cree que PP y Cs se han opuesto porque "no quieren que se siga hablando de esta comisión, quieren darle carpetazo cuanto antes".

En el caso de Vox lo que subyace es el intento de "salvarle la cara a Almeida y el cero interés en investigar nada que tenga que ver con supuestas corruptelas", unido a que "no trabajan nada en la comisión porque deja pasar su turno sin preguntar".

A Calvo sí le sorprende el rechazo de Más Madrid y PSOE, que lo han argumentado es que las peticiones de comparecencia han quedado fuera del plazo inicial y porque "no ven nexo suficiente entre ambos casos". Para el Grupo Mixto esto no es más que una excusa porque lo que hay detrás es "un interés partidista por no haberlo presentado ellos".