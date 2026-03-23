MM acusa a Almeida de "chapuza administrativa" con la tasa de basuras para "tener media Madrid hecha una porquería"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida de haber hecho una "chapuza administrativa" con la tasa de residuos para "tener media Madrid hecha una porquería".

Así lo ha trasladado en una publicación de la red social 'X' después de que la Justicia haya anulado la tasa de basuras municipal por "defectos sustanciales" en su tramitación, donde ha apuntado además que el 'tasazo' era "injusto e ilegal", motivo por el que Más Madrid lo recurrió.

"Era (un tasazo) injusto, porque Almeida quería cobrar 150 euros de media para tener la mitad de Madrid hecho una porquería. Y era ilegal porque tenían tanta prisa por cobrar que hicieron una chapuza administrativa", ha explicado Maestre.