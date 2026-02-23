MM acusa a Almeida de "dar la espalda" a los problemas de la ciudad y de gobernar "mirando hacia otro lado"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de "dar la espalda" a los problemas reales de Madrid y de gobernar "mirando hacia otro lado" ante la crisis de vivienda, el deterioro de la limpieza o la situación en la Policía Municipal.

En la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles, Maestre ha afirmado que el Gobierno de Almeida ha dejado de priorizar los asuntos que más preocupan a la ciudadanía, pese a que la propia encuesta de calidad de vida del Ayuntamiento sitúa la vivienda como el principal problema de los madrileños.

"Los problemas que antes ocupaban portadas han desaparecido del debate político, pero no de la vida diaria de miles de vecinos", ha advertido.

Así, preguntará al Ejecutivo si considera "positivo" que los precios del alquiler y la compra sigan aumentando y ha criticado que se normalice una escalada que, a su juicio, expulsa a vecinos de sus barrios y agrava la desigualdad. "No se puede celebrar que la vivienda sea cada vez más cara mientras miles de familias tienen dificultades para permanecer en sus casas", ha afirmado.

Maestre ha vinculado la crisis habitacional con la desigualdad de género y ha advertido de que un porcentaje relevante de los desahucios previstos en la capital afecta a familias monomarentales. "Cuando hablamos de vivienda hablamos de desigualdades materiales profundas y de cómo impactan especialmente en las mujeres", ha señalado.

En materia de limpieza, Más Madrid volverá a preguntar al Gobierno municipal por una situación que, según la portavoz, sigue generando quejas en numerosos barrios. "Es un tema que ha desaparecido de muchos titulares, pero no de la realidad cotidiana de los vecinos, especialmente en el sur y el este", ha insistido.

El grupo municipal también presentará una iniciativa para preservar actividades culturales y comerciales de proximidad ante el cierre continuado de locales históricos. "Cada semana vemos cómo bajan la persiana espacios referentes de la cultura y del ocio en nuestros barrios", ha lamentado.

Frente a la "melancolía o la nostalgia", Maestre ha defendido que el Ayuntamiento debe "poner herramientas políticas para proteger estas actividades frente a la presión inmobiliaria y los cambios de uso orientados al negocio turístico".

Asimismo, propondrá avanzar en la protección del entorno de las Lagunas de Ambroz, que ha definido como "un pulmón verde y un pequeño milagro natural en el este de la ciudad" tras su pasado como espacio de actividad minera. "Si hemos sido capaces de recuperarlo, lo que toca ahora es protegerlo", ha defendido.

Por último, Más Madrid llevará como iniciativa de urgencia la exigencia de responsabilidades políticas tras la salida del exdirector de la Policía Municipal. Maestre ha recordado que su grupo llevaba tiempo reclamando cambios y ha considerado que el cese demuestra que la situación era "insostenible".

"Un jefe de Policía imputado junto a su cúpula, que no estaba a la altura del cargo, no podía seguir ni un día más", ha afirmado, al tiempo que ha reprochado al Gobierno municipal haberlo mantenido "durante más de dos años" pese a las polémicas. "La responsabilidad política no puede llegar siempre tarde y forzada por los acontecimientos", ha concluido.