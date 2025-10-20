MM apunta a que el auto del TSJM sobre el Bernabéu es un "nuevo varapalo" para Almeida: "Madrid no es el cortijo del PP"

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento José Luis Nieto ha apuntado a que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da la razón a los vecinos y mantiene la nulidad de la concesión de los parkings del estadio Santiago Bernabéu es un "nuevo varapalo" para el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y sus "desmanes" urbanísticos "en beneficio de los intereses privados".

"En Más Madrid lo llevamos diciendo desde hace años. Todo lo que rodea al Bernabéu huele a opacidad y a pelotazos y en el caso de los macroparkings ha sido flagrante", ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.

Dice Nieto que Almeida es un alcalde "que no trabaja para sus vecinos" y que licitó el concurso en su "obsesión" por "hacer caja y contentar al Real Madrid", algo que lo llevó a "vulnerar la normativa municipal y medioambiental" y que, "gracias a la lucha vecinal", ahora la Justicia "le para los pies" y "le corrige por segunda vez".

"Madrid no es el cortijo del Partido Popular. Esta es otra victoria para las vecinas y vecinos del Bernabéu. Las irregularidades y chanchullos de Almeida tienen sus consecuencias", ha advertido.