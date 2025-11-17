MM carga contra el Plan Reside poniendo el foco en una vecina de Gran Vía a la que "quieren expulsar" para hacer VUT

Archivo - Exterior de un piso turístico en el centro de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ve como un "efecto" del Plan Reside el caso de María, una vecina de 82 años de Gran Vía, a la que quieren "expulsar" de su casa para convertirla, junto al resto del edifico en Viviendas de Uso Turístico (VUT).

Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios desde Plaza de la Villa, donde ha avanzado que su grupo llevará a la Comisión de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad lo que ve como una "situación paradigmática" del "Plan expulsa" (en referencia al Plan Reside) diseñado por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, que "abre la puerta" a un modelo de "especulación" y de "turistificación" que acaba "expulsado" a los vecinos de sus viviendas para convertirlas en VUT.

"Traemos el caso de María, una señora que con 82 años (...) que lleva toda la vida viviendo desde el año 69 en su vivienda en la calle Gran Vía y se ha encontrado con un acoso y derribo sistemático por parte de la empresa propietaria que lo que está tratando es de reconvertir el edificio entero en un edificio de Viviendas de Uso Turístico", ha expuesto, recordando que esta vecina "ejemplar" fue además "víctima de ETA en el atentado de la T4.

En este sentido, ha instado al PP de Almeida a "mirarle a la cara" y explicarle por qué se trata de activar 13 VUT "ilegales", con obras que "en muchos casos también son ilegales" y con "órdenes de clausura" que "no se están ejecutando".

"A María se le está haciendo la vida imposible para intentar en mitad de las obras, en mitad de esta situación, echarla de su vivienda sea como sea. Incluso se le ha llegado a no reparar el elevador que necesita para salir y entrar de su domicilio de forma autónoma", ha explicado.

Para Rubiño, "un acoso y derribo de libro" con el fin de "intentar echarla de su vivienda" con un objetivo "claro y sencillo": "Quieren que María se vaya para que el edificio entero pueda ser convertido en un edificio de VUT ilegales".

El portavoz de Más Madrid ha subrayado que se trata de la "peligrosa puerta" que "no existía" y que abrió el Almeida con el Plan Reside que tiene "efectos palpables" al permitir "que edificios enteros en la ciudad de Madrid, en la Almendra Central, pasen a convertirse en edificios con VUT ilegales".

"María, que lleva religiosamente pagando su alquiler, lleva toda la vida viviendo en el barrio, se encuentra con que puede ser expulsada y va a ser acosada por todas las vías, por parte de la empresa, para intentar que deje su vivienda en la que lleva viviendo toda la vida", ha criticado.

Por último, ha advertido que este modelo "se puede extender" por toda la ciudad, con "un incremento del problema de las viviendas de uso turístico en lugar de una solución al problema y una limitación, que era lo que esperaban los madrileños".