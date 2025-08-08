MM critica que se levante Madrid "por cuatro costados" y se generen "atascos de espanto" que serán peores en septiembre

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado este viernes que se levante la capital "por los cuatro costados" con obras que afectan a varios ejes de movilidad de la ciudad generando "atascos de espanto", que creen que serán peores en septiembre.

"Lo cierto es que la disminución de tráfico que siempre se produce en el mes de agosto por las vacaciones no se está notando, más bien al contrario, porque los atascos son de espanto en pleno periodo estival", ha trasladado el edil José Luis Nieto en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En las mismas recapitulan los trabajos del Parque Castellana, la ampliación de la Línea 11, el entorno de Conde de Casal, Ventas y el soterramiento de la A-5, que juntos generan un "caos de movilidad por falta de un plan real" alternativo.

Augura que tras las vacaciones se sufrirá un "sálvese quien pueda" por estos "intereses electoralistas" y "sin una planificación en condiciones". "Lo que exigimos a Almeida son refuerzos reales del transporte público y con itinerarios alternativos bien planificados que faciliten los desplazamientos a la gente y una buena coordinación con la Comunidad de Madrid", ha reclamado.

Por último, ha apuntado que en septiembre comenzarán las obras del Arco Norte y Este de la Línea 6 de metro, por lo que los atascos en Madrid "continuarán los próximos meses, incluso hasta 2026, gracias al empeño de hacer todas las obras a la vez para cortar las cintas de inauguración antes".

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid ha pedido disculpas reiteradamente a los vecinos por los inconvenientes que puedan ocasionar unas obras que entiende que traerán beneficios importantes a la capital.