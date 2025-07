MM critica la "prepotencia" del Gobierno municipal y plantea un Pleno extraordinario en Retiro sobre Doctor Esquerdo

Pide a los vecinos "no dejarse llevar por la resignación"

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha criticado la "prepotencia" del Gobierno municipal tras haber rechazado paralizar las obras en el almacén municipal situado en el número 138 de la calle Doctor Esquerdo y ha planteado un Pleno extraordinario en el distrito de Retiro.

Pese a que la Junta Municipal aprobó el martes por unanimidad instar al área de Obras y Equipamientos a realizar un nuevo calendario de actuaciones y que no se realicen nuevos trabajos hasta que se alcanzase un acuerdo en el encuentro que se celebró este miércoles con la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero; el personal técnico defendió la continuidad de los trabajos para dar solución en tres semanas a "un problema que los vecinos tienen frente a sus casas desde hace medio siglo", según informaron fuentes municipales.

Además, el Consistorio propuso a los vecinos la creación de una comisión de seguimiento de los trabajos de carácter semanal, así como toda la documentación relativa a los permisos, al plan de trabajo específico para la retirada de la cubierta, las medidas de seguridad de los trabajos, actas de inspección y los resultados de las mediciones ambientales diarias de la calidad del aire.

"Ayer se constató la prepotencia del Gobierno municipal ante los vecinos de Retiro, preocupadas por las obras de retirada de amianto. No solo está actuando con opacidad, no solo se ha llenado la boca hablando de riesgo cero mientras les pide a los vecinos que no abran las ventanas ni usen el aire acondicionado en plena ola de calor, sino que, ha desoído la petición del Pleno del distrito de Retiro, aprobada por unanimidad, incluido el PP", ha lamentado en el concejal Nacho Murgui en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

De este modo, ha defendido que desde Más Madrid "seguirán presionando" ante "la cerrazón absurda" del Consistorio con el objetivo de que "se imponga el sentido común". Ha planteado a los grupos municipales celebrar un Pleno extraordinario en el distrito para insistir en la paralización temporal de las obras.

En esta línea, propone constituir una comisión de seguimiento de las obras con los vecinos afectados, garantizar a los vecinos acceso a la documentación que certifica las medidas de seguridad y salubridad adoptadas, realizar las revisiones y mediciones pertinentes en el entorno que garanticen la salubridad de las áreas comunes colindantes y la elaboración de un calendario de obras en consenso con los vecinos.

Por otro lado, en la próxima comisión del Área de Obras y Equipamientos, que se celebrará el próximo miércoles, a las 9.30 horas, Más Madrid preguntará por la situación en Doctor Esquerdo. "Animamos a los vecinos a seguir y a no dejarse llevar por la resignación", ha concluido Murgui.