MM dice que Plan Reside lleva a "tácticas pseudo-mafiosas" para expulsar vecinos "que llevan toda la vida" en sus casas

El protavoz de Más Madrid en funciones en el Ayuntamiento, Eduardo Rubiño, con vecinos afectados - MÁS MADRID

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento en funciones, Eduardo Rubiño, ha alertado que el "plan expulsa" (en referencia al Plan Reside) del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida "abre una puerta" a "tácticas pseudo-mafiosas" para expulsar vecinos "que llevan toda la vida" en sus casas.

Así lo ha trasladado a los medios en su visita a vecinos afectados en Gaztambide, donde ve "una operación inmobiliaria de acoso de libro, de manual", donde se ha comenzado "ofreciendo dinero, unos 10.000 euros", para que el vecino "se vaya de casa", seguido de "un infierno" con "molestias" y otras "tácticas" para conseguir este objetivo.

Dice Rubiño que es "un reflejo de lo que está pasando en toda la ciudad", con una "epidemia" de operaciones de expulsión "facilitadas" por las políticas que está llevando el Ayuntamiento bajo el Gobierno de Almeida.

"Nosotros creemos que esto es el resultado de la puerta que abre el Ayuntamiento cuando aprueba un plan como el 'plan expulsa', que lo que permitió fue decirle y mandar un incentivo muy claro a este tipo de fondos, diciéndoles que si compraban el edificio entero y echaban a los vecinos, podían transformarlo legalmente en viviendas de uso turístico. Esto es abrir una puerta que ha incentivado completamente este tipo de operaciones", ha explicado Rubiño.

En este sentido, ha recordado que Más Madrid llevó al Pleno de Cibeles de este martes diversas medidas contra este tipo de acoso --que fue rechazada-- en la que se incluían propuestas como que las licencias tuvieran que ser tramitadas por el propio Ayuntamiento, una nueva oficina de asesoramiento a vecinos o que la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMVS) adquiriese los edificios amenazados por fondos. "Dijeron que esto era una medida intervencionista, que ellos no estaban dispuestos a hacer", ha lamentado.

"Tenemos un Ayuntamiento que ha puesto la alfombra roja por completo a la especulación inmobiliaria y a que la expulsión masiva de vecinos se pueda dar en esta epidemia tremenda especulativa que está acabando con el derecho de la vivienda en Madrid y lo está poniendo como un mero objeto de mercado, que es lo que precisamente no debe ser", ha zanjado.