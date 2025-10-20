MM dice que tiempos de espera en transporte se duplican y Carabante se apoya en el aval de sindicatos y en más viajeros

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento Esther Gómez ha cifrado que los tiempos de espera en el transporte público se están "multiplicando por dos y hasta por tres", mientras que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha defendido la gestión del Gobierno municipal basándose en el aval de los sindicatos y en el incremento de viajeros.

Gómez ha invitado a Carabante en la comisión del ramo que se suba al transporte público pero para más allá de "hacerse la foto" y que pueda sufrir así el "caos actual" para ponerle solución. "Si antes se tardaba 20 minutos en hacer un trayecto, ahora es que no baja de la hora", ha aseverado.

"Comparto que hay caos. Lo que pasa es que identificamos de manera distinta la ubicación de dicho caos", ha replicado el delegado, poniendo el foco en Cercanías, competencia del Estado, tanto por "la reducción de frecuencias como por las incidencias que se producen todos los días".

En Más Madrid han replicado con la situación de "atascos enormes, andenes de Metro colapsados y colas interminables para coger en los autobuses de la EMT, el día a día de cualquier persona que vive en Madrid o que viene a trabajar, al médico o a clase a la ciudad".

LA EMT "HECHA UNOS ZORROS"

Gómez no entiende que Carabante niegue la mayor y que trate de 'escurrir el bulto' diciendo "que se ha reforzado la EMT" porque esta empresa tiene "un déficit estructural al contar con 300 conductores menos desde que el PP gobierna". "Cada vez que habla de refuerzos es para poner a un lado quitando de otro. Y así tienen ustedes el servicio ordinario y el extraordinario especial hecho unos zorros", ha lamentado Esther Gómez.

Es más, la edil ha cifrado que "cada día se quedan en cocheras en torno a unos cien autobuses, que no salen a dar el servicio público que deberían salir y podrían ser muchos más si no se cuenta que los conductores están utilizando sus días libres". "Deje de engañar a la gente", ha instado, después de asegurar que la ciudadanía está "harta de ir como sardinas en lata".

Carabante ha tirado de datos para contestar al principal grupo de la oposición. "Ahora llevamos más viajeros, tenemos más conductores, tenemos más presupuesto", ha remarcado, para contrastar "los 36 millones de viajeros de la EMT más que antes frente a los 12 millones menos de Cercanías".

En cuanto al número de conductores, Carabante ha contestado a Más Madrid que "hay 2.073 conductores más que se han contratado ya desde año 2019, 400 al año", para pasar a poner el foco en el aval de los sindicatos.

"Hemos firmado un convenio por primera vez con todos y cada uno de los sindicatos de la empresa en la que se habla de las necesidades de contratación, de la planificación, del margen operativo. Es que ni los sindicatos le siguen a ustedes porque han firmado con nosotros", ha espetado a la concejala de Más Madrid.