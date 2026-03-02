MM insiste con el desmontaje del Scalextric de Vallecas ante un Almeida que no lo ve porque "la M-30 no es desmontable"

Archivo - Paso elevado de la M-30 - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid volverá a llevar al Pleno de Puente de Vallecas la necesidad de desmontar el Scalextric y dar cumplimiento al acuerdo del Pleno de Cibeles de marzo de 2021, en el que se acordó por unanimidad iniciar los estudios y trámites preliminares para la supresión del paso elevado, una petición que choca con la visión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que ya en los últimos días de 2025 afirnó que no es posible porque "la M-30 no es desmontable".

Será este miércoles cuando el principal grupo de la oposición eleve al Pleno de Puente de Vallecas una proposición para instar al Gobierno municipal a dar cumplimiento al acuerdo aprobado por unanimidad en Cibeles a partir de una moción de Más Madrid, transaccionada con el PP, en la que sostenían que demolerlo beneficiaría a 150.000 vecinos, afectados por el paso diario de casi 200.000 vehículos.

Más Madrid reclamará en el Pleno que la iniciativa se dote de presupuesto y que se someta a consulta con las asociaciones vecinales y el vecindario implicado con un calendario concreto de actuaciones para poner la puntilla al Scalextric sobre la vallecana avenida de la Albufera, abierto al tráfico en 1976, hace ahora 50 años.

Martínez-Almeida, por su parte, reconocía el pasado diciembre que era una "asignatura pendiente" aunque subrayaba que por él pasan 200.000 vehículos diarios. Sí se abre a "pensar qué solución se le puede dar" pero siempre ha descartado de plazo la propuesta de la izquierda de desmontarlo porque antes tendrían que explicar "por dónde van a circular esos 200.000 vehículos".

"Yo también me dirijo a los vecinos de Puente Vallecas. Si hiciéramos lo que dice la izquierda, esos 200.000 vehículos estarían inundando las calles de Puente Vallecas, porque es por donde tendrían que circular", advertía.

Contestó así también al requerimiento del músico Ramoncín, a quien en un acto por el 75 aniversario de la adhesión del pueblo de Vallecas a Madrid trasladaba que no es viable el desmantelamiento del Scalextric porque "la M-30 no es desmontable".