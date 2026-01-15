MM insta a PP a abandonar su "empeño nefasto" en "derribar" y trasladar el CEIP Ciudad de Jaén y pide reformar el actual

Archivo - Detalle de las mochilas de los alumnos del CEIP Juan Ramón Jiménez. A 10 de septiembre de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Olga Martínez ha instado al PP a abandonar su "empeño nefasto" en "derribar" y trasladar el CEIP Ciudad de Jaén, en el distrito de Usera, y ha pedido más "inversión" para reformar y mantener el centro actual.

En declaraciones remitidas a la prensa, la edil ha alertado que el nuevo colegio se va a construir en una parcela "mucho más pequeña", con "menos patios, menos zonas comunes y mucho menos espacio" para el alumnado.

Para Martínez, es "grave", ya que, tal y como ha señalado, se trata de un centro de escolarización "preferente" para alumnado con discapacidad motórica, con "necesidades específicas y que las instalaciones actuales cubren perfectamente".

Por todo ello, Martínez ha avanzado que Más Madrid apoyará la iniciativa que llevan este jueves la Asociación de Vecinos de Orcasur y el AMPA del Colegio de Ciudad de Jaén al Pleno de la Junta Municipal de Usera, donde se abordará la situación del colegio.

"Desde Más Madrid exigimos que el colegio permanezca en sus instalaciones actuales y que cualquier proceso se haga con transparencia la participación de la comunidad educativa y sin amenazas", ha zanjado la edil.

CONCENTRACIÓN DE LAS FAMILIAS

Familias de la comunidad educativa del CEIP Ciudad de Jaén se concentrarán este jueves para mostrar su rechazo a la demolición del centro y su posterior traslado.

La marcha, organizada por la AMPA, partirá desde las inmediaciones del colegio a las 16 horas y concluirá frente a la Junta, donde los asistentes se concentrarán en torno a las 17 horas, momento en el que está previsto el inicio del Pleno del distrito.

Según subraya en un comunicado FAPA Francisco Giner de los Ríos, el CEIP Ciudad de Jaén sería trasladado a una parcela "mucho más pequeña", con "los perjuicios que ello ocasionará" y "la vulneración de los derechos de toda la comunidad educativa".

En concreto, se prevé construir un nuevo centro en una parcela colindante "a 100 metros de la actual", según detalló la concejala-presidenta del distrito, Sonia Cea, durante un Pleno de la Junta Municipal.

Sobre el nuevo centro, la Consejería de Educación ha señalado a Europa Press que se va a acometer un proyecto de mejora integral del complejo, formado por un colegio y un instituto público, que incluirá la construcción de un nuevo edificio para usos educativos en una parcela anexa, la rehabilitación de algunas de las instalaciones existentes y la mejora general de la accesibilidad.