MM lamenta que el PP de Moncloa-Aravaca rechace la declaración en memoria de Lucrecia Pérez que sí apoyó en 2021 y 2022

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Sara Ladra ha lamentado que el PP de Moncloa-Aravaca rechace apoyar en el Pleno de la Junta Municipal del distrito de este jueves la declaración institucional en memoria de Lucrecia Pérez con motivo del 33º aniversario de su asesinato, que sí respaldó en los años 2021 y 2022.

"El Gobierno de Almeida ha demostrado, una vez más, su hipocresía y su falta de principios al negarse a apoyar la declaración institucional en memoria de Lucrecia Pérez que hemos propuesto desde Más Madrid. Exactamente la misma declaración que sí votaron a favor en 2021 y 2022. ¿Qué ha cambiado?", se ha preguntado Ladra.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el PP no va a apoyar la declaración institucional propuesta por Más Madrid, puesto que "no se hacen todos los años" y esta en concreto "ya se ha aprobado con anterioridad". En este sentido, han apuntado que Aravaca recuerda a Lucrecia Pérez con un monumento con su rostro y una plaza que lleva su nombre.

Sin embargo, la edil de Más Madrid apunta a que este "cambio de postura" se debe a una deriva "cada vez más evidente" del PP hacia "posiciones propias de la extrema derecha" al "blanquear el discurso racista y xenófobo para captar votos".

"Es una falta de respeto a la memoria de Lucrecia Pérez y pone de manifiesto el preocupante giro del PP hacia posiciones propias de Vox y su oportunismo político frente a la memoria de víctimas del racismo", ha criticado Ladra, para cargar luego contra el presidente del distrito, Borja Fanjul, a quien ha reprochado sus "decisiones arbitrarias" y "malas formas".

En este sentido, ha retado a Fanjul y al PP a posicionarse en relación a la proposición que llevará Más Madrid al Pleno de Moncloa-Aravaca, que busca "recordar la figura de Lucrecia Pérez cada año en esta fecha" para que la Junta Municipal se comprometa a "trabajar por la paz, la justicia y solidaridad en nuestros barrios desterrando el odio y el señalamiento a las personas migrantes".