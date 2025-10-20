MM pide que se hagan informes públicos antes y después de los viajes institucionales de altos cargos de la Comunidad

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha pedido este lunes que se hagan informes públicos antes y después de los viajes institucionales de altos cargos de la Comunidad de Madrid.

Se trata de una Proposición No de Ley (PNL) registrada por la formación regionalista anunciada por su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, y planteada al calor del viaje institucional que ha realizado la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la capital de Texas, Austin, desde el pasado jueves.

Ayuso emprendía su quinto viaje institucional a Estados Unidos para, entre otros, reunirse con empresas tecnológicas, el alcalde de la ciudad, la Universidad de esta localidad texana y asistir al Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos, en el Circuito de Las Américas de Austin.

La propuesta de Más Madrid consta de dos apartados. Por un lado realizar un informe público previo a cada viaje institucional internacional de altos cargos de la Comunidad de Madrid en el que consten objetivos del viaje, costes previstos y personas trasladadas.

Por el otro, hacer una evaluación pública posterior a cada viaje institucional internacional de altos cargos de la Comunidad de Madrid que valore con criterios objetivos el cumplimiento de tales objetivos y beneficios que ha obtenido la ciudadanía madrileña por la realización de tal viaje.

"Ni en el corazón latino de Estados Unidos interesa las andanzas de Ayuso a pesar de todo el dinero público invertido en propaganda de la Hispanidad. En fin, ante una agenda oficial sin interés, dominada por reuniones con empresas, con oficinas en Madrid, es legítimo preguntarnos cuál es el interés público de que Ayuso vaya a ver la Fórmula 1 a Austin", ha lanzado Bergerot.

Ante ello, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha afirmado que se realiza un análisis previo y posterior con "cada euro de dinero público que gasta la Comunidad de Madrid".

Ha cuestionado que si MM quiere quitar competencias a la Intervención General de la Comunidad de Madrid, o quitar competencias al Tribunal de Cuentas, o quitar competencias a algún órgano de fiscalización de la Comunidad para presentar otro alternativo. "A lo mejor no han concretado y a lo mejor lo que quieren ya se hace", ha zanjado tras defender el viaje de la presidenta.