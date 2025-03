MM pide medalla para policías en pandemia "para dejar de ser clandestinos" y Sanz ataca ese "delirante relato"

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid no ha conseguido sacar adelante en el Pleno de Cibeles una proposición para que se entregara la Medalla al Mérito Profesional a todos los policías municipales que participaron en las inspecciones a las residencias durante la primera ola de Covid "para dejar de ser clandestinos", lo que ha sido contestado por la vicealcaldesa, Inma Sanz, que ha atacado ese "delirante relato de la pandemia" de la izquierda, cargado de "cinismo".

El PP ha votado en contra, Vox se ha abstenido y la izquierda ha votado a favor de esta iniciativa de Más Madrid. Cuando se cumplen cinco años del estallido de la pandemia, el concejal de Más Madrid Miguel Montejo, ataviado con una camiseta con el número 7.291, ha puesto el foco en "los actos heroicos de personas que, mucho más allá de su deber, arriesgaron sus vidas y el contagio de sus allegados frente a un virus del que en aquel entonces se conocía muy poco, la historia de los policías municipales del servicio de inspección y evaluación, enviados a averiguar qué estaba pasando en las residencias".

"Estas inspecciones fueron solicitadas por el PLATERCAM, el órgano de coordinación de protección civil de la Comunidad de Madrid", ha continuado Montejo. "Imagínense que después de eso no sólo nadie supiera que lo hicieron, sino sentir que no se quiere que se sepa. ¿No se sentirían traicionados?", ha preguntado al PP.

"Este trabajo de la Policía Municipal de Madrid, a los que se les ordenó inspeccionar las residencias durante la primera ola de COVID, desde hoy, por decisión de este Pleno municipal, debe de dejar de ser clandestino y ser reconocido como un mérito profesional extraordinario por lo arriesgado de su misión y por enaltecer la imagen del Cuerpo", ha argumentado.

Sanz ha contestado que ese trabajo sería "clandestino para alguien que estaría en el sofá de su casa y no ejerciendo de médico, como no ha ejercido nunca, y probablemente por eso no se enteró". También ha cuestionado esta propuesta viniendo de Más Madrid, "a los que no se le conoce otra trayectoria en relación a la Policía, que insultarlos, desprestigiarlos y hacer todo lo posible para que no puedan cumplir su función".

"Si ustedes piden hoy un reconocimiento para nuestros policías, es porque creen que les interesa extender su podrida campaña de infamias contra el Partido Popular. ¿O de verdad quiere hacernos creer que siente el más mínimo respeto por la Policía? Quizá podrían engañar a alguien si no hubieran gobernado esta ciudad, pero cuando lo hicieron, no es ya que no hicieran ningún homenaje alguno a la Policía, sino que se dedicaron a insultarla y a humillarla cada vez que tuvieron ocasión", ha condenado.

Sanz ha recordado que la Policía "cuenta ya con los más altos reconocimientos de este Ayuntamiento. En el propio año 2020, en el Día de su Patrón, se rindió homenaje a todos los efectivos por su trabajo durante la pandemia y se entregó una de las medallas al Cuerpo en su conjunto", ha remarcado.

La vicealcaldesa ha defendido "todos los policías municipales se dejaron la piel en aquellas fechas. Fueron todos los que dieron lo mejor de sí mismos. Fueron todos los que merecieron el aplauso de los madrileños. Como también lo hicieron, por cierto, los bomberos, el SAMUR, el SAMUR social, entre otros".

((HABRÁ AMPLIACIÓN))