MM presenta unas 200 enmiendas al presupuesto de Almeida en las que plantean eliminar las áreas de Vivienda y Turismo

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado unas 200 enmiendas al proyecto de presupuestos del equipo de José Luis Martínez-Almeida para 2026, entre ellas una a la totalidad, además de 22 parciales a las ordenanzas fiscales, en las que plantean eliminar las áreas de Vivienda y Turismo.

Las cuentas del Gobierno municipal son, entre otras, "una rendición total del PP a la especulación inmobiliaria, al turismo de lujo y a los más ricos, a los que inunda de regalos fiscales con nada menos que 1.280 millones, mientras abandona a sus vecinas y vecinos", han indicado desde la formación.

La portavoz de Hacienda de Más Madrid, Sara Ladra, ha calificado en un comunicado de "insulto a las familias trabajadoras" el proyecto de presupuesto, toda una "oportunidad perdida". "Llevamos más de 1.280 millones en regalos fiscales a los ricos de esta ciudad, mientras las familias no llegan a fin de mes, mientras nos expulsan de nuestros barrios", ha advertido.

"Mientras se ahogan en basura y el cambio climático ya es una realidad en nuestras calles, nuestras plazas y en nuestras casas, el alcalde sólo tiene ojos para atraer más ricos, más turismo de lujo y más eventos VIP que la gente normal no podemos pagar", ha rechazado la concejala de Más Madrid.

Sara Ladra incide en el crecimiento del área de Turismo de un "7,5% por encima de la media y lo contrapone con áreas como Obras y Equipamientos, que "caen un 14%". "Todo para el turista, nada para los vecinos y vecinas. Todo para los especuladores, nada para quien madruga cada día para levantar esta ciudad", ha vuelto a condenar.

ELIMINAR EL ÁREA DE VIVIENDA Y TURISMO

El Madrid de Almeida es "una ciudad de escaparate que expulsa a su propia gente", motivo que justifica la enmienda a la totalidad registrada, unida a las cerca de dos centenares parciales.

Más Madrid plantea en ella "la eliminación del área de Vivienda trasladando todo su presupuesto a la EMVS para aumentar el parque público de vivienda de alquiler asequible", además de una transferencia de 165 millones de urbanismo a la empresa municipal "para comprar 750 viviendas a 'fondos buitre' y recuperar esas viviendas para las vecinas y vecinos de esta ciudad".

El principal grupo de la oposición aboga así por "triplicar el presupuesto actual". "Y para garantizar el derecho a la vivienda en esta ciudad suprimimos el área de Turismo y usamos sus recursos en una campaña nacional e internacional para concienciar sobre el impacto negativo de los pisos turísticos ilegales", ha expuesto la concejala.

Otra de las enmiendas va en la línea de reforzar las inspecciones.

"Hay que cerrar de una vez los más de 17.000 pisos turísticos ilegales que todavía existen en nuestra ciudad y destrozan nuestros barrios, que nos expulsan de nuestras casas", ha insistido.

Más Madrid ha incorporado enmiendas para que los comedores escolares sean gratuitos en las escuelas infantiles y para construir más equipamientos de este tipo, además de una Casa Grande en cada distrito y tres Centros de Atención a Víctimas de Violencia de Género 24 horas.

REFUERZO CONTRA LA BASURA

En materia económica se centran en el apoyo a las autónomas y autónomos, con subvenciones para pagar alquileres de locales, ayudas para los primeros años de negocio y microcréditos para mujeres emprendedoras.

Sara Ladra también se ha referido a "una ciudad llena de basura", para lo que proponen un refuerzo de emergencia del servicio de limpieza "barrios dignos", al tiempo que mantienen las enmiendas a la tasa de basuras y dejar exentas a las familias que cobren menos del salario mínimo interprofesional

"Esto es lo que significa gobernar para la gente: vivienda digna, servicios públicos fuertes, ciudad limpia, movilidad sostenible y apoyo real a quien trabaja y emprende. Almeida ha elegido su bando, nosotras elegimos el de las madrileñas y madrileños y vamos a pelear cada euro de este presupuesto para demostrarlo", ha concluido Sara Ladra.