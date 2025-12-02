MM propone comedor escolar gratuito y universal hasta los 16 financiado con solo "el 13% de regalos fiscales a ricos"

Archivo - Comedor escolar - AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA - Archivo

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha planteado este martes que se destine el "13% de los regalos fiscales que (la presidenta autonómica, Isabel Díaz) Ayuso hace a los más ricos en la Comunidad simplemente en un año" para sufragar su propuesta de comedor escolar gratuito y universal de 0 a 16 años, lo que han cifrado en 836 millones de euros financiados por el Ejecutivo regional con el apoyo de los ayuntamientos.

La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, y el portavoz en funciones en el Ayuntamiento de la capital, Eduardo Fernández Rubiño, de han reunido en el Edificio de Grupos Municipales con entidades educativas, sindicales y sociales para presentarles esta Proposición de Ley registrada en la Cámara de Vallecas y adelantada el partido en el mes de octubre.

Bergerot ha defendido una iniciativa que se destinaría a los 870.000 alumnos y alumnas de toda la Comunidad de Madrid de colegios e institutos, desde Infantil, Primaria, Secundaria y hasta la FP básica. "Nuestra propuesta de comer en el cole es algo tan sencillo como que se vaya a clase de matemáticas", ha resumido la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.

Se trata de "favorecer que no haya exclusión y que todos los niños y niñas hasta los 16 años puedan tener una comida caliente y saludable al día, además de ser una propuesta a favor del bolsillo de las familias madrileñas y a favor de la igualdad de oportunidades".

"Queremos que sea gratis para todos los niños y niñas, sin burocracia, para acabar con un sistema de becas de comedor que es cruel y que cada año se deja casi a la mitad de los niños y niñas en situación de pobreza en la Comunidad de Madrid. En definitiva, queremos que comer en el cole sea algo tan simple como estar matriculado en el cole o en el insti", ha explicado la diputada regional.

COFINANCIACIÓN DE AYUNTAMIETNOS

En cuanto a la inversión, Rubiño ha apoyado las palabras de Bergerot y expuesto que los ayuntamientos cofinanciarían mientras que la partida vendría de "recortar esas rebajas fiscales a la capa más rica, de la cual no se beneficia a los madrileños, para aumentar la inversión completa en educación".

Rubiño ha defendido una idea que está avalada por la eficacia en muchos países del mundo donde está implantada, como Finlandia o Suecia, "una medida totalmente revolucionaria en cuanto a la igualdad de oportunidades de las familias, en cuanto a la lucha contra la pobreza infantil, en cuanto a la garantía de los niños a una alimentación saludable y variada, con independencia de su código postal o de la familia de la que provengan", además de favorecer la conciliación y promover que el comedor esté integrado en todo el proceso educativo.

"Se ha demostrado en todos los países en los que se ha aplicado que mejora el rendimiento escolar", ha ahondado el edil, que no obvia que requeriría "una inversión importante" pero supondría "poner una pieza imprescindible en el Estado del Bienestar".

ALIVIO ECONÓMICO PARA LAS FAMILIAS

Y, por supuesto, "un alivio económico para todas las familias". Sólo en la ciudad de Madrid hay 112.000 niños y niñas que se verían beneficiados de esta medida, ha cifrado Rubiño. Sería además una forma de poner punto y final al sistema que el PP tiene implantado y que presenta "serias deficiencias".

"Lo que ha demostrado informes que conocemos es que, desgraciadamente, ahora mismo el 50% de las familias con altos recursos pueden tener a sus hijos en el comedor escolar, mientras que las familias con pocos recursos bajan hasta el 36%. Debería ser exactamente al revés", ha indicado.

LA PROPOSICIÓN DE LEY

La Proposición de Ley, concretamente, esboza una planificación plurianual para que se garantice desde un inicio la prioridad para el alumnado en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social. Establece que la Comunidad fijará en sus Presupuestos una partida para este fin que se irá incrementando hasta "alcanzar la cobertura plena del servicio".

Para lograr que se ejecute correctamente desde Más Madrid abogan por la "gestión pública preferente" para lo que plantean que la Consejería competente haga un plan de internalización y que, entre otros, cree una red de cocinas centrales públicas para suministrar a los que no tengan espacios propios y que haya personal de cocina y monitores empleados públicos. Aquellos centros con cocinas propias estarán "obligados a preparar los menús en sus propias cocinas".

Fijan, además, que la externalización solo pudiera ser en casos "excepcionales" donde la gestión directa no sea viable en el corto plazo.

Asimismo, plantean que la Comunidad gestione una Red de Comedores Escolares Públicos para poder coordinar los recursos disponibles, garantizar estándares homogéneos de calidad y prestar apoyo a los docentes en la gestión de este servicio.

La ley propuesta por Más Madrid establece también que los colegios privados concertados que tengan instalaciones de comedor tendrán que ponerlas a disposición de la Red para compartirlas con los públicos del entorno.