MM y PSOE cargan contra la Comunidad por no poder acceder al chalet donde estuvo Ayuso con su familia en Rascafría

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han cargado este jueves contra la Comunidad de Madrid al haberles negado la entrada en el chalet de El Paular, en Rascafría, propiedad del Ejecutivo regional en el que la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, estuvo con su familia un fin de semana del mes de julio.

El Gobierno madrileño les había dado fecha para visitar la propiedad este jueves, a las 16 horas, al diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez y a la portavoz del PSOE en la Asamblea, Mar Espinar. Cuando han acudido se les ha permitido acceder a la parcela pero no al inmueble, según han trasladado a Europa Press ambos partidos.

La portavoz socialista ha indicado que habían pedido "claramente" al Gobierno de Ayuso ver la finca y el chalé. "No se nos dijo que no, es más, se nos dijo que sí", ha afirmado.

"Hasta donde yo sé, nosotros somos diputados, yo en este caso portavoz del PSOE-M y también represento a la institución", ha criticado Espinar en declaraciones difundidas a la prensa, en las que ha detallado que no han podido entrar en el chalet "por motivos de seguridad". "No sé si es que Ayuso se habrá dejado las cosas para el próximo fin de semana o que es lo que habrá pasado", ha ironizado.

En este sentido, ha censurado a la presidenta autonómica por querer "vivir por la cara, cueste lo que cueste" al disfrutar de "un ático pagado con dinero defraudado" y de un chalet pagado "por todos los madrileños" con jardín, piscina "y todo preparado para pasar un fin de semana" cuando "ella considere".

Además, Espinar ha criticado al Gobierno regional por decir en un primer momento que iba a ser un centro interpretativo del Parque Nacional y que ahora argumenten que es "para ampliar el parque".

"Son unos trileros, que engañan hasta que se les pilla, pero lo que ha quedado claro hoy es que todos los madrileños le hemos pagado un chalet a la señora Ayuso para sus retiros", ha añadido.

"NO SIRVEN LAS EXCUSAS"

Por su parte, el diputado de Más Madrid Alejandro Sánchez ha tirado de ironía sobre los motivos por los que se les ha denegado la entrada al edificio, "que solamente se utiliza para cuestiones institucionales". "Debe ser que una visita de los diputados de la Asamblea de Madrid no es lo suficientemente institucional para el Gobierno de la señora Ayuso", ha subrayado.

En este sentido, se ha preguntado qué "necesitan esconder" de un patrimonio que es "de todos los madrileños". "Desde Más Madrid ya hemos presentado una ley para que esto no se vuelva a repetir, no sirven las excusas. Los madrileños no tenemos que pagarle el fin de semana a ningún político, por muy presidenta que seas", ha concluido.

La edificación en cuestión se trata de una propiedad comprada en 2023 por el Ejecutivo regional para la ampliación del Parque de Guadarrama y que, según informó en su momento 'El País', fue utilizada por la presidenta y su familia.

Desde el Gobierno regional destacaron entonces que en la estancia no había utilizado ningún servicio de la Comunidad y que además fue un uso "muy austero". La propia Ayuso aseguraba que había ido con su táper y que había comprado en el supermercado Covirán de la zona.