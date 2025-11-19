MM y PSOE censuran "ataque machista" de un concejal de PP en Manzanares a otra edil: "A callar que estás más guapa"

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares - AYUNTAMIENTO DE HOYO DE MANZANARES - Archivo

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid y PSOE han censurado este miércoles el "ataque machista" del concejal del PP en Manzanares el Real Damián Guijarro por espetar a la concejala de Bienestar Social y Promoción Económica, Patricia Ibáñez (MM), que "callada está más guapa" y tacharla de "ridícula" durante el pleno municipal del pasado 13 de noviembre.

Los socialistas han exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que pida el acta de este concejal sobre el que ambos partidos de izquierdas han afirmado que es "reincidente" al haber espetado a una edil en otra sesión plenaria que "comprase rodilleras".

Era después de que Ibáñez preguntara al PP por la situación del transporte en el municipio y por si habían recibido algún tipo de comunicación por parte del PP de la Comunidad de Madrid, ya que, afirmaba, había tratado de ponerse en contacto con el Ejecutivo regional sin éxito.

Reclamaba que hicieran "presión" para aumentar las frecuencias de autobuses con destino Plaza de Castilla, en la capital, como afirmaba que hace ella con sus homólogos regionales.

En el rifirrafe del Pleno, Guijarro afirmaba que su labor era juzgar al Gobierno "parásito" de Manzanares, apuntando entre otros, que está el municipio actualmente sin ambulancia.

A ello la edil de MM replicaba diciéndole que se ocupe de su camping "que debería tener desfibrilador y no lo tiene". Es en este momento en el que Guijarro, visiblemente enfadado, preguntaba "qué es lo que pasa en el camping".

"Rídicula, que eres una ridícula", espetaba al tiempo que la alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), cuestionaba que llamase a una compañera de esa forma y pedía respeto.

"A ti te importan tres huevos lo que yo pueda hacer en el camping (...) Te tendría que hablar de otra manera. Tú no tienes que estar ahí porque tú te has ocupado de traicionar a tu compañera para estar ahí sentada. Tú has consentido todas las traiciones, así que a callar. A callar que estás más guapa", proseguía el 'popular'.

La alcaldesa replicaba que "cómo que a callar" y le llamaba al orden por tercera vez y le exigía que abandonase el Pleno pidiendo que le acompañaran agentes de policía.

En ese 'impasse' Guijarro le lanzaba a la regidora que se fuera "a la mierda", ante lo que ella respondía que no le iba a "atacar" en respuesta. "Tú llámame lo que quieras, que no me vas a alterar. Abandone el pleno, por favor, abandone el Pleno", sentenciaba la regidora.