MM y PSOE exigen atender demandas de docentes mientras Vox rechaza que "un comité de huelga" redacte política educativa

Decenas de personas durante una concentración con motivo de la huelga indefinida en educación, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). El profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid ha iniciado hoy una huelga indefinida para reclama - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los partidos de la oposición en la Asamblea de Madrid han coincidido en respaldar las demandas de los docentes de la Educación Pública madrileña, si bien difieren en cómo mejorar la situación de la enseñanza, con Vox oponiéndose a que "un comité de huelga" sea quien redacte las políticas educativas de la Comunidad de Madrid.

Durante la comparecencia de la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, para dar cuenta sobre las medidas que plantea el Gobierno madrileño para responder a las demandas de la huelga educativa, Más Madrid Y PSOE han coincidido en que el parón educativo llega tras años de políticas que, a su juicio, han remado en contra del interés de los madrileños y la calidad de la Educación Pública.

La diputada de Más Madrid María Pastor ha aprovechado para reprochar al Ejecutivo regional que cuestione estas reivindicaciones sindicales. "¿Qué van a hacer usted además de insultarles y despreciarles?", ha planteado Pastor, que ha añadido que la cuestión debería ser "cómo no va a haber una huelga".

Desde Más Madrid han enumerado las principales demandas del profesorado, como la reducción de las horas lectivas y las ratios, la recuperación salarial, el refuerzo de orientadores y otros profesionales de apoyo, así como la adecuación de las aulas, incluida la climatización de los centros.

En este sentido, ha censurado que el Gobierno regional normalice situaciones que considera incompatibles con una educación pública de calidad, como que haya alumnos en aulas con temperaturas elevadas, centros sin suficientes apoyos y educadoras infantiles con salarios que, según ha denunciado, rondan los 1.200 euros.

"Tener a nuestros hijos a 35 grados es política. Tener a los chavales sin apoyo es política", ha afirmado su Pardo ante las críticas de Zarzalejo de que se trata de una movilización "política". "Todos hacemos política", ha reconocido la diputada de Más Madrid.

Por su parte, el diputado socialista Esteban Álvarez de León ha defendido la constitucionalidad del derecho a huelga y ha rechazado que se presente como un acto de violencia o una protesta exclusivamente partidista. "La huelga en Madrid es el resultado de una serie de problemas, es el síntoma", ha afirmado.

El PSOE ha atribuido parte de estas dificultades a la evolución de la inversión educativa en la región, que se materializa en una subida del 60% del PIB desde 2009 frente la subida del 37% del gasto educativo. Para el diputado socialista, esto constituye parte de la explicación a la situación actual de la educación madrileña.

Álvarez de León ha incidido en la necesidad de recuperar las retribuciones del profesorado, ampliar los apoyos educativos, implantar comedores escolares en los institutos, aumentar la financiación de las universidades públicas y crear una nueva universidad pública en Madrid.

El diputado ha pedido, además, un acuerdo político a largo plazo que permita diseñar el sistema educativo de las próximas décadas. "Gobernar la educación no es diseñar e intentar una estrategia para sobrevivir a una huelga", ha afirmado, antes de reclamar que se sitúe la educación por encima de las disputas entre partidos.

VOX RECHAZA QUE "UN COMITÉ DE HUELGA REDACTE LA POLÍTICA EDUCATIVA"

Desde Vox, el diputado José Antonio Fúster ha coincidido en que los docentes tienen razones para estar "descontentos" y ha defendido una mejora de sus condiciones laborales, aunque ha marcado distancias con el planteamiento de Más Madrid y PSOE, pues se opone a que "un comité de huelga redacte la política educativa".

"Un profesor bien formado, respetado y bien pagado es una inversión, no es un gasto", ha defendido. No obstante, ha apuntado que la mejora salarial debe ir acompañada de un mayor reconocimiento del mérito, el esfuerzo y la responsabilidad del profesorado.

Así, Vox se ha mostrado a favor de que la Comunidad de Madrid pague "mejor" a sus profesores para así poder "exigir más y retener a los buenos profesores".

Fúster ha situado entre sus prioridades la recuperación de la autoridad académica y disciplinaria de los docentes, el refuerzo de la inspección educativa y la mejora de los mecanismos de evaluación; al tiempo que ha puesto en duda que la disminución del número de alumnos por aula sea suficiente para garantizar mejores resultados.

Finalmente, ha advertido de que la Administración podría aceptar todas las reivindicaciones sindicales y, aun así, no resolver los problemas estructurales de la educación. "La pregunta que Vox plantea es sin duda bastante más incómoda: ¿qué reformas profundas va a emprender el Gobierno de Madrid?", ha remachado.