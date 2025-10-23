MM recalca que Ayuso tendrá que cumplir la ley en Real Casa de Correos, que quieren "abierta a la ciudadanía"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 23 de octubre de 2025, en Madrid (España). El pleno debate sobre la situación de la Universidad Madrileña y del transporte público de la Com - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha recalcado este jueves que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tendrá que cumplir la ley tras designarse Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, que sería "un lugar abierto a la ciudadanía madrileña" en el caso de que el partido regionalista gobernase.

Así lo ha planteado su portavoz en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, en declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos de la Cámara de Vallecas un día después de que el Gobierno de España aprobara esa declaración.

Dentro del hemiciclo, Ayuso ha acusado al Ejecutivo central de buscar "retrotraer a las trincheras" a España y ha sugerido que los socialistas coloquen en su sede de Ferraz una placa que rece 'Aceptamos pago en metálico' y otra en el Palacio de La Moncloa donde ponga 'Aquí escondían al hermano de Pedro Sánchez'.

Bergerot ha deslizado que a la presidenta "últimamente se le resiste" el cumplimiento de la Ley y ha remarcado que la Real Casa de Correos fue un "lugar de tortura" pero ahora es un "lugar de memoria" que recuerda que "ahí se torturaban a hombres y a mujeres por defender la libertad". "Una libertad con la que tanto se llena la boca la señora Ayuso y que ahora parece que se avergüenza", ha espetado la portavoz.

Entiende que "cualquier demócrata estaría orgulloso" de que esa institución "reconozca y pueda reconocerse en esos valores demócratas" de quienes "fueron torturados, sufrieron represión o, en algunos casos, perdieron la vida por traer la democracia y las libertades".

Por su parte, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha afirmado que el Gobierno central está utilizando "leyes totalitarias" para plantear "cortinas de humo".

"Lo que les importa a los madrileños, sus necesidades hoy son llegar a final de mes, ver si su hijo se puede emancipar, coger el metro y con este colapsado o ver si llegan a final de mes. Y estos son los problemas principales y prioritarios que nunca están representados", ha contrapuesto Pérez Moñino.

La portavoz ha apostillado que el PP tuvo "mayoría absoluta y no derogó la Ley de Memoria Histórica", por lo que esta situación deriva, a sus ojos, de "la cobardía del PP".