MM recurre el plan de vivienda para rentas medias del Ayuntamiento al considerar que altera el reglamento de EMVS

Archivo - La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre - MÁS MADRID - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Más Madrid ha presentado un recurso de reposición contra el decreto aprobado por el Ayuntamiento de la capital para poner en marcha el nuevo programa de vivienda para rentas medias, al considerar que altera el reglamento vigente de adjudicación de viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid sin haber pasado por el Pleno de Cibeles.

"Hemos presentado un recurso de reposición contra una decisión que cambia las reglas del juego para acceder a una vivienda pública de alquiler y que deja fuera precisamente a la gente más vulnerable de Madrid", afirma la portavoz de la formación, Rita Maestre, en declaraciones remitidas a la prensa.

El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que el decreto aprobado introduce "no constituye un mero desarrollo ejecutivo, sino que establece un nuevo régimen jurídico de acceso a vivienda pública, alterando sustancialmente los requisitos reglamentarios vigentes".

Para Maestre, el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha cambiado "por la puerta de atrás" el modelo de acceso a la vivienda pública de la EMVS. "Hoy denunciamos que Almeida ha cambiado el modelo de acceso a la vivienda pública de EMVS Madrid, lo ha hecho por la puerta de atrás, lo ha hecho sin pasar por el Pleno y lo ha hecho a golpe de decreto. Y lo ha hecho para perjudicar a las familias trabajadoras, precisamente a quienes más necesitan la vivienda pública", ha señalado.

Cabe recordar que el Ayuntamiento ha informado este lunes que el primer sorteo de EMVS para el nuevo programa municipal de vivienda dirigido a rentas medias se celebrará a finales de junio y buscará inquilinos para las 52 viviendas de la promoción Iberia Loreto 1, en el distrito de Barajas.

Según expone Más Madrid en su escrito, el decreto "excede de una mera actuación de gestión" e incorpora cambios "sustanciales" respecto al reglamento aprobado por el Pleno en 2018 y modificado en 2021.

"Ahora el reglamento deja fuera a las familias que cobran menos de 25.000 euros al año y abre la puerta a las rentas medias y altas, elevando los límites de renda, endureciendo el empadronamiento, limitando la edad e incluyendo nuevas cláusulas de exclusión", ha indicado la líder de Más Madrid en la capital.

En concreto, entre los cambios señalados por la formación figura la modificación de los criterios de renta. El recurso apunta que el reglamento vigente fija un máximo de ingresos de 3,5 veces el IPREM ponderado, mientras que el nuevo programa establece ingresos superiores a ese umbral y límites de hasta 5,5 veces el IPREM para viviendas VPPB y de 7,5 veces para VPPL.

Asimismo, Más Madrid cuestiona el endurecimiento de los requisitos de empadronamiento, que pasan a exigir cinco años ininterrumpidos o ocho dentro de los últimos diez, así como la introducción de un límite de edad de entre 18 y 50 años.

El escrito también critica la incorporación de nuevos requisitos de nacionalidad o residencia legal y nuevas causas de exclusión relacionadas con antecedentes penales o procedimientos de desahucio.

En los fundamentos del recurso, Más Madrid sostiene que el nuevo programa de vivienda contiene "previsiones generales, abstractas y dirigidas a una pluralidad indeterminada de futuros solicitantes", por lo que considera que se trata de "una disposición de carácter general, o subsidiariamente ante una modificación material del reglamento vigente".

Además, el escrito afirma que "la potestad reglamentaria en el Ayuntamiento de Madrid corresponde al Pleno del Ayuntamiento de Madrid" y considera "jurídicamente improcedente que un órgano unipersonal, mediante Decreto, apruebe ex novo una regulación general o altere sustancialmente una ya existente".

Por todo ello, Más Madrid solicita que se declare "la nulidad, o subsidiariamente la anulabilidad" del decreto por "incompetencia del órgano que lo dictó, vulneración del principio de jerarquía normativa y aprobación de una disposición general al margen del procedimiento legalmente establecido".

"NO LO VAMOS A PERMITIR"

Rita Maestre ha apuntado a que Almeida "tiene muy clara" su prioridad con estos requisitos del nuevo programa, "los fondos buitre y no las familias madrileñas", en una ciudad que tiene "un problema gravísimo de vivienda".

"Mientras miles de familias tienen que vivir en una habitación compartiendo casa con otras familias y mientras centenares de miles de jóvenes no pueden independizarse porque el precio del alquiler sea duplicado desde que Almeida es alcalde, el PP les cierra la puerta de la vivienda pública. Por eso decimos que nos están robando Madrid", ha subrayado la portavoz de Más Madrid.

Por último, Maestre ha incidido a que el modelo de vivienda del PP es un "modelo fracasado", con el que se "esquilma a las familias normales para dárselo a los fondos buitre". "Nosotros no lo vamos a permitir", ha zanjado.