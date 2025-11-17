MM sostiene que PP "perpetúa la violencia machista" y este se reivindica como el partido que "más lucha" contra ella

Archivo - La concejala de Más Madrid en el Ayuntamiento, Carolina Elías, durante un pleno en el Ayuntamiento de Madrid, a 29 de enero de 2024, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Más Madrid Carolina Elías ha afirmado que el Partido Popular "perpetúa la violencia machista" a lo que el delegado Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández ha contestado que es el partido que "más lucha" contra ella.

Ha sido durante la sesión de la Comisión del ramo celebrada este lunes, donde el delegado ha cargado contra la edil de Más Madrid, con quien "no tiene nada más que hablar" en materia de violencia por su afirmación.

"No vamos a consentir que diga que este equipo de Gobierno perpetúa la violencia machista y además de forma deliberada. No tiene vergüenza. Eso se lo digo públicamente", ha reprochado Fernández.

Por ello, ha instado a Elías a retractarse y a retirar la afirmación de que el Ayuntamiento, con el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, contribuye a "perpetuar las violencias machistas" de manera "sistemática y deliberada", a lo que la edil de Más Madrid se ha negado.

"Desde este momento ya no tenemos nada que hablar con Más Madrid en materia de violencia. No tiene ningún tipo ya de respeto institucional, porque igual que usted lo merece, lo merecemos nosotros. Ustedes representan a los madrileños como nosotros, pero es que además los madrileños nos dieron la mayoría absoluta para llevar a cabo nuestras políticas. Y este partido es el partido que más lucha contra la violencia de género", ha afirmado el delegado.

En este sentido, ha reiterado que "no tiene nada más que hablar" y ha pedido a la formación de Rita Maestre que "deje de demonizar" y de "deshumanizar" al PP. "Son unos hipócritas", ha lanzado.

"El Partido de Íñigo Errejón, que se sienta en el banquillo, no nos va a dar ninguna lección. Mientras no retire que el Partido Popular perpetúa la violencia machista, desde el Partido Popular y desde este Área de Gobierno, no tengo nada que hablar con la señora Elías. Y pregunto a su grupo municipal si comparte las mismas declaraciones de la señora Elías. Y así se lo trasladaré al señor Rubiño", ha zanjado Fernández.